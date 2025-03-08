Konya’da yine sahipsiz köpek dehşeti! Küçük çocuğun kalça kemiği kırıldı

Alınan bilgiye göre, F.E.Ö. (13) Beyşehir gölü kenarında bir parkta arkadaşıyla gezerken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Sahipsiz köpekten kaçmaya çalışırken dengesini kaybederek düşen çocuk yaralandı. Kalça kemiğinde kırık tespit edilen F.E.Ö, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. RANA BEBEK HAYATINI KAYBETMİŞTİ Konya'da sokakta oynarken diğer çocukların yanlarından ayrılan Suriye uyruklu 2 yaşındaki bebek, 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.