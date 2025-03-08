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Konya'da yine sahipsiz köpek dehşeti! Küçük çocuğun kalça kemiği kırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sahipsiz köpekten kaçarken düşen 13 yaşındaki çocuğun kalça kemiği kırıldı.

Giriş Tarihi: 08.03.2025 20:40 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 20:43
Konya’da yine sahipsiz köpek dehşeti! Küçük çocuğun kalça kemiği kırıldı

Alınan bilgiye göre, F.E.Ö. (13) Beyşehir gölü kenarında bir parkta arkadaşıyla gezerken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Konya’da yine sahipsiz köpek dehşeti! Küçük çocuğun kalça kemiği kırıldı

Sahipsiz köpekten kaçmaya çalışırken dengesini kaybederek düşen çocuk yaralandı.

Konya’da yine sahipsiz köpek dehşeti! Küçük çocuğun kalça kemiği kırıldı


Arkadaşının ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğu Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Konya’da yine sahipsiz köpek dehşeti! Küçük çocuğun kalça kemiği kırıldı

Kalça kemiğinde kırık tespit edilen F.E.Ö, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya’da yine sahipsiz köpek dehşeti! Küçük çocuğun kalça kemiği kırıldı

RANA BEBEK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Konya'da sokakta oynarken diğer çocukların yanlarından ayrılan Suriye uyruklu 2 yaşındaki bebek, 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.