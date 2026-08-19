Köpeğiniz sizi gerçekten seviyor mu? İşte dostunuzun bağlılığını gösteren 5 gizli sinyal!

OKSİTOSİN KARŞILIKLI YÜKSELİYOR

İnsanlarda anne ile bebek arasındaki bağı güçlendiren "oksitosin" hormonu, köpekler ve sahipleri göz göze geldiğinde her iki türde de hızla artış gösteriyor. Yapılan klinik testlerde, bir insan ile köpeğinin sadece 30 saniye boyunca sevgiyle birbirine bakmasının, her ikisinin de kanındaki oksitosin seviyesini iki kattan fazla artırdığı kanıtlandı.