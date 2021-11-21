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Korku dolu anlar! Küçük kız hayvanat bahçesinde kafese düştü

Küçük kızın korku dolu anları saniye saniye görüntülendi. Canlıları yakından görmek isteyen aile küçük kızlarıyla birlikte gittikleri hayvanat bahçesinde hayatlarının şokunu yaşadı. Sekiz yaşında olan ve adının açıklanmadığı kız çocuğu, pandaları görmek için düzenlenen etkinlikte duvarların üstüne çıkınca dengesini kaybederek 2 metre yüksekten aşağı yuvarlandı. Sonrasında ise korku dolu dakikalar yaşandı. İşte haberin detayları ve o anlar...

Giriş Tarihi: 21.11.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 11:00
Korku dolu anlar! Küçük kız hayvanat bahçesinde kafese düştü

Sekiz yaşında olan ve adının açıklanmadığı kız çocuğu, pandaları görmek için düzenlenen etkinlikte duvarların üstüne çıkınca dengesini kaybederek 2 metre yüksekten aşağı yuvarlandı.

Korku dolu anlar! Küçük kız hayvanat bahçesinde kafese düştü

Çin devlet televizyonu CCTV'nin yayınladığı görüntülerde etraftaki diğer ziyaretçilerin büyük panik yaşadığı görülürken, küçük kız hayvanat bahçesinde görevli bir rehber tarafından kurtarıldı. Önce uzatılan bambu sopasıyla kendini yukarı çekemeyen kızı birkaç kişinin tuttuğu rehber kurtarmayı başardı.

Korku dolu anlar! Küçük kız hayvanat bahçesinde kafese düştü

Zararsız olduğu bilinen ve otobur tek ayı cinsi olan pandaların küçük kıza yaklaşmasıysa, çığlıkların artmasına neden oldu. Küçük kız olayı yara almadan atlatırken, her ihtimale karşı hastaneye götürülerek sağlık durumu kontrol edildi.

Korku dolu anlar! Küçük kız hayvanat bahçesinde kafese düştü

Çin'in en büyük sembollerinden biri olan siyah beyaz pandalar normal şartlarda insanlara saldırmıyor. Sadece etobur cinsi kırmızı pandalar saldırgan olabiliyor.

Korku dolu anlar! Küçük kız hayvanat bahçesinde kafese düştü

Ancak büyük pençelere ve sivri dişlere sahip olmaları kimilerini korkutabiliyor.

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