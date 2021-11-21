Korku dolu anlar! Küçük kız hayvanat bahçesinde kafese düştü

Küçük kızın korku dolu anları saniye saniye görüntülendi. Canlıları yakından görmek isteyen aile küçük kızlarıyla birlikte gittikleri hayvanat bahçesinde hayatlarının şokunu yaşadı. Sekiz yaşında olan ve adının açıklanmadığı kız çocuğu, pandaları görmek için düzenlenen etkinlikte duvarların üstüne çıkınca dengesini kaybederek 2 metre yüksekten aşağı yuvarlandı. Sonrasında ise korku dolu dakikalar yaşandı. İşte haberin detayları ve o anlar...

Sekiz yaşında olan ve adının açıklanmadığı kız çocuğu, pandaları görmek için düzenlenen etkinlikte duvarların üstüne çıkınca dengesini kaybederek 2 metre yüksekten aşağı yuvarlandı.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin yayınladığı görüntülerde etraftaki diğer ziyaretçilerin büyük panik yaşadığı görülürken, küçük kız hayvanat bahçesinde görevli bir rehber tarafından kurtarıldı. Önce uzatılan bambu sopasıyla kendini yukarı çekemeyen kızı birkaç kişinin tuttuğu rehber kurtarmayı başardı.

Zararsız olduğu bilinen ve otobur tek ayı cinsi olan pandaların küçük kıza yaklaşmasıysa, çığlıkların artmasına neden oldu. Küçük kız olayı yara almadan atlatırken, her ihtimale karşı hastaneye götürülerek sağlık durumu kontrol edildi.

Çin'in en büyük sembollerinden biri olan siyah beyaz pandalar normal şartlarda insanlara saldırmıyor. Sadece etobur cinsi kırmızı pandalar saldırgan olabiliyor.