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Korku filmlerini aratmayan olay: Kanalizasyondan çoçuk sesi geldi iddiası! " 4-5 defa bağırdık sonra..."

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi üzerindeki kanalizasyonda meydana geldi. Kilometrelerce uzunluktaki kanalizasyondan çocuk sesleri geldiği ihbarı mahalle sakinleri, polis, İtfaiye ve ambulansı harekete geçirdi. Yapılan aramada ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.01.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 12:11
Korku filmlerini aratmayan olay: Kanalizasyondan çoçuk sesi geldi iddiası! 4-5 defa bağırdık sonra...

Olay, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerindeki kanalizasyonda meydana geldi.

Korku filmlerini aratmayan olay: Kanalizasyondan çoçuk sesi geldi iddiası! 4-5 defa bağırdık sonra...

'iMDAT, YARDIM EDİN' SESLERİ

Cadde üzerindeki orta refüjde oturan bir aile kanalizasyon içerinden çocuk sesi duyduğunu öne sürdü. İddiaya göre kanalizasyondaki çocuk 'imdat, yardım edin' diyerek yardım istedi.

Korku filmlerini aratmayan olay: Kanalizasyondan çoçuk sesi geldi iddiası! 4-5 defa bağırdık sonra...

Çevredekilerin 'polisi arayacağız' demesinin ardından sesin kesildiği ifade edilirken, vatandaşlar polise, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Korku filmlerini aratmayan olay: Kanalizasyondan çoçuk sesi geldi iddiası! 4-5 defa bağırdık sonra...

Bu arada, meraklı kalabalık her geçen dakika arttı ve film seyreder gibi yaşananları izledi. Gelen ekipler demirle kapalı kanalizasyon menfezinden defalarca 'kimse var mı?' diyerek seslendi.

Korku filmlerini aratmayan olay: Kanalizasyondan çoçuk sesi geldi iddiası! 4-5 defa bağırdık sonra...

Uzun süre yapılan çağrılara yanıt alınmayınca demir menfez itfaiye ekipleri tarafından elektrikli testere ile kesildi.

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