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Korku filmlerini aratmayan olay: Kanalizasyondan çoçuk sesi geldi iddiası! " 4-5 defa bağırdık sonra..."
Korku filmlerini aratmayan olay: Kanalizasyondan çoçuk sesi geldi iddiası! " 4-5 defa bağırdık sonra..."
Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi üzerindeki kanalizasyonda meydana geldi. Kilometrelerce uzunluktaki kanalizasyondan çocuk sesleri geldiği ihbarı mahalle sakinleri, polis, İtfaiye ve ambulansı harekete geçirdi. Yapılan aramada ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Giriş Tarihi: 11.01.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 12:11