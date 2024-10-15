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Korkunç miras vahşeti! Cesedini telle bağlamışlar: Narin’i bulan Jandarma timi Sevgi’yi de buldu

Kırıkkale'de 19 gün önce kaybolan 47 yaşındaki Sevgi Gülen Yalçıner'in cesedi, Narin'in cesedini de bulan JÖAK Timi tarafından Kızılırmak'ta, 7 metre derinlikte bulundu. Yalçıner'in tabanca ile öldürüldükten sonra cesedine telle 70 kilogram kaldırım taşı bağlanarak nehre atıldığı belirlendi. Miras kavgası nedeniyle öldürüldüğü öne sürülen Yalçıner'in iki kardeşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Halit TURAN Halit TURAN
Giriş Tarihi: 15.10.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 08:07
Korkunç miras vahşeti! Cesedini telle bağlamışlar: Narin’i bulan Jandarma timi Sevgi’yi de buldu

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde yaşayan Sevgi Gülden Yalçıner, geçen 25 Eylül'de kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, önce köy ve çevresinde arama çalışmalarına başladı.

Korkunç miras vahşeti! Cesedini telle bağlamışlar: Narin’i bulan Jandarma timi Sevgi’yi de buldu

Yalçıner'in yaşadığına dair herhangi bir ipucu bulunamayınca, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülmüş olabileceğini düşünerek soruşturma başlattı.

Korkunç miras vahşeti! Cesedini telle bağlamışlar: Narin’i bulan Jandarma timi Sevgi’yi de buldu

Aralıksız süren arama çalışmalarına, geçen cumartesi günü, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cesedini Eğertutmaz deresinde bulan JÖAK Sualtı timleri de dahil oldu.

Korkunç miras vahşeti! Cesedini telle bağlamışlar: Narin’i bulan Jandarma timi Sevgi’yi de buldu

KALDIRIM TAŞLARINI BAĞLAYIP NEHRE ATTILAR

Yalçıner'in öldürülüp ağırlık bağlanarak, Kızılırmak üzerindeki köprülerden birinden atılmış olabileceğini değerlendiren JÖAK Sualtı Arama Timi, çalışmaları, köprü altlarında yoğunlaştırdı.

Korkunç miras vahşeti! Cesedini telle bağlamışlar: Narin’i bulan Jandarma timi Sevgi’yi de buldu

Bölgenin coğrafi yapısını ve yol güzergahlarını inceleyen tim, önceki gün çalışmalarını Karakeçili İlçesine bağlı Çeşnigir köprüsü altında yoğunlaştırdı. Köprünün altına dalış yapan dalgıçlar, Sevgi Gülden Yalçıner'in cesedini 7 metre derinlikte buldu.

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