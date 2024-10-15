Korkunç miras vahşeti! Cesedini telle bağlamışlar: Narin’i bulan Jandarma timi Sevgi’yi de buldu
Kırıkkale'de 19 gün önce kaybolan 47 yaşındaki Sevgi Gülen Yalçıner'in cesedi, Narin'in cesedini de bulan JÖAK Timi tarafından Kızılırmak'ta, 7 metre derinlikte bulundu. Yalçıner'in tabanca ile öldürüldükten sonra cesedine telle 70 kilogram kaldırım taşı bağlanarak nehre atıldığı belirlendi. Miras kavgası nedeniyle öldürüldüğü öne sürülen Yalçıner'in iki kardeşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
Giriş Tarihi: 15.10.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 08:07