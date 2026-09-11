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KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
KPSS Lisans maratonunda sıra Alan Bilgisi oturumlarına geldi. Sınav öncesinde adayların oturum günleri, başlangıç saatleri ve sınav programına ilişkin detaylar belli oldu. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, ÖSYM takvimine göre merak edilenler…
Giriş Tarihi: 11.09.2026 09:07
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 09:17