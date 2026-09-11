KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Alan Bilgisi testlerinin her birinde 40 soru bulunuyor. İşletme, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testlerinin her biri için 50 dakika süre verilecek.

İstatistik testinde ise 40 soru için 60 dakika cevaplama süresi uygulanacak. Buna göre ilk iki oturumdaki testlerin toplam cevaplama süresi 150'şer dakika, üçüncü oturumdaki testlerin toplam cevaplama süresi ise 160 dakika olacak.

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