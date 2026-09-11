Trend Galeri Trend Yaşam KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

KPSS Lisans maratonunda sıra Alan Bilgisi oturumlarına geldi. Sınav öncesinde adayların oturum günleri, başlangıç saatleri ve sınav programına ilişkin detaylar belli oldu. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, ÖSYM takvimine göre merak edilenler…

Giriş Tarihi: 11.09.2026 09:07 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 09:17
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

2026 KPSS Lisans'ta Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından bu kez Alan Bilgisi sınavları gerçekleştirilecek. Birden fazla oturumda uygulanacak sınav için adayların hangi gün ve saatte sınava gireceği ÖSYM takviminde yer aldı. Oturum programı ve sınav saatlerine ilişkin ayrıntılar da belli oldu.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlk gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum, ikinci gün ise sabah oturumu uygulanacak.

ÖSYM takvimine göre 12 Eylül Cumartesi sabah oturumu saat 10.15'te, aynı gün öğleden sonraki oturum ise 14.45'te başlayacak. 13 Eylül Pazar günü yapılacak üçüncü oturumun başlangıç saati de 10.15 olacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

KPSS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI HANGİ DERSLERDEN OLUŞUYOR?

12 EYLÜL CUMARTESİ – 1. OTURUM / 10.15

  • Kamu Yönetimi
  • Uluslararası İlişkiler
  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

12 EYLÜL CUMARTESİ – 2. OTURUM / 14.45

  • Hukuk
  • İktisat
  • Maliye

13 EYLÜL PAZAR – 3. OTURUM / 10.15

  • İşletme
  • Muhasebe
  • İstatistik
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Alan Bilgisi testlerinin her birinde 40 soru bulunuyor. İşletme, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testlerinin her biri için 50 dakika süre verilecek.

İstatistik testinde ise 40 soru için 60 dakika cevaplama süresi uygulanacak. Buna göre ilk iki oturumdaki testlerin toplam cevaplama süresi 150'şer dakika, üçüncü oturumdaki testlerin toplam cevaplama süresi ise 160 dakika olacak.

ÖSYM KPSS LİSANS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2026 KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar https://ais.osym.gov.tr/ adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak belgelerini görüntüleyebiliyor.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!