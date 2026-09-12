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KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları için geri sayım sürerken sonuç takvimi de adayların gündeminde yerini aldı. Üç oturumun tamamlanmasının ardından gözler bu kez ÖSYM'nin sonuç ekranına çevrilecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır? İşte, 2026 takvimine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 12.09.2026 06:51 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 07:53