Trend Galeri Trend Yaşam KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları için geri sayım sürerken sonuç takvimi de adayların gündeminde yerini aldı. Üç oturumun tamamlanmasının ardından gözler bu kez ÖSYM'nin sonuç ekranına çevrilecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır? İşte, 2026 takvimine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 12.09.2026 06:51 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 07:53
KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KPSS Lisans'ta Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun tamamlanmasının ardından sıra Alan Bilgisi sınavlarına geldi. Adaylar 12-13 Eylül'de üç ayrı oturumda ter dökecek. Sınav süreci başlamadan önce ÖSYM takviminde sonuçların açıklanacağı güne ilişkin bilgi de yer aldı.

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanması planlanıyor. 12 Eylül'de yapılacak 1. ve 2. oturum ile 13 Eylül'de gerçekleştirilecek 3. oturumun sonuçları aynı tarihte adayların erişimine açılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun sonuç tarihi de 7 Ekim olarak belirlendi.

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

KPSS sonuçları açıklandığında adaylar puanlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapıldıktan sonra ilgili sınav seçilerek sonuç belgesi görüntülenebilecek.

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KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları iki güne yayılan üç oturum halinde uygulanacak. 12 Eylül Cumartesi günü 1. ve 2. oturum, 13 Eylül Pazar günü ise 3. oturum gerçekleştirilecek.

İlk gün sabah ve öğleden sonra farklı alan testleri uygulanacak. Pazar günü yapılacak son oturumun ardından Alan Bilgisi sınav süreci tamamlanacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI TARİHİ 2026 | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?