KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı: 2026 Alan Bilgisi soruları ve cevapları erişime açıldı!

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarında üç oturum da tamamlandı. 13 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen son oturumun ardından adaylar, İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinde yer alan sorular ile cevap anahtarının erişime açılıp açılmadığını araştırmaya başladı.