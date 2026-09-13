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KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı: 2026 Alan Bilgisi soruları ve cevapları erişime açıldı!
KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı: 2026 Alan Bilgisi soruları ve cevapları erişime açıldı!
Son oturumun tamamlanmasının ardından adayların gözü KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi. Sınavda karşılarına çıkan soruların doğru yanıtlarını kontrol etmek isteyen adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamayı takip ediyor. Peki, 2026 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.09.2026 14:40
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 14:55