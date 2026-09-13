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KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı: 2026 Alan Bilgisi soruları ve cevapları erişime açıldı!

Son oturumun tamamlanmasının ardından adayların gözü KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi. Sınavda karşılarına çıkan soruların doğru yanıtlarını kontrol etmek isteyen adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamayı takip ediyor. Peki, 2026 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 13.09.2026 14:40 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 14:55
KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı: 2026 Alan Bilgisi soruları ve cevapları erişime açıldı!

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarında üç oturum da tamamlandı. 13 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen son oturumun ardından adaylar, İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinde yer alan sorular ile cevap anahtarının erişime açılıp açılmadığını araştırmaya başladı.

KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı: 2026 Alan Bilgisi soruları ve cevapları erişime açıldı!

2026-KPSS: Alan Bilgisi Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

Aşağıdaki linke tıklayarak sınava ilişkin soru kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşabilirsiniz:

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı: 2026 Alan Bilgisi soruları ve cevapları erişime açıldı!
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KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı: 2026 Alan Bilgisi soruları ve cevapları erişime açıldı!

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 13 Eylül 2026 tarihinde saat 14.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları'nı görüntüleme süreci 23 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı: 2026 Alan Bilgisi soruları ve cevapları erişime açıldı!

Sınava katılmayan kullanıcılar ise yalnızca ÖSYM tarafından yayımlanan yüzde 10'luk soru kısmını görebilecek.

2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testleri Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)