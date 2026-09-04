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KPSS Lisans Sınav Giriş Belgesi Ekranı: 2026 KPSS Lisans ne zaman ve saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Üniversite lisans derecesinde mezuniyete sahip adayların katılım sağlayacağı Kamu Personel Seçme Sınavı için geri sayım başladı. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayın heyecanla beklediği sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adayların sınava gireceği okul, bina ve salon bilgileri belli olurken gözler sınav günü ve saatine çevrildi. Peki, "2026 KPSS Lisans ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?" İşte sınav giriş belgesi ekranı ve kritik sürece dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 04.09.2026 09:06 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 11:07
KPSS Lisans Sınav Giriş Belgesi Ekranı: 2026 KPSS Lisans ne zaman ve saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans için geri sayım başladı. Kamu kadrolarında görev alabilmek amacıyla sınava katılım sağlayacak adaylar, KPSS lisans ilk oturum gününün yaklaşmasıyla birlikte ÖSYM takvimi ve kılavuz bilgilerini merakla araştırıyor.

KPSS Lisans Sınav Giriş Belgesi Ekranı: 2026 KPSS Lisans ne zaman ve saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

2026 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü uygulanacak. KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları ise iki gün halinde gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi 1. gün oturumu 12 Eylül 2026 Cumartesi, 2. gün oturumu ise 13 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak.

KPSS Lisans Sınav Giriş Belgesi Ekranı: 2026 KPSS Lisans ne zaman ve saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

KPSS LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Sınav günü adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 KPSS Lisans Kılavuzu'na göre Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 130 dakika sürecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek Testi'nde 60 ve Genel Kültür Testi'nde 60 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak.

ÖSYM 2026 KPSS LİSANS SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

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KPSS Lisans Sınav Giriş Belgesi Ekranı: 2026 KPSS Lisans ne zaman ve saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Adaylar sınav giriş belgelerini resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr sistemine giriş yaparak alabilecek. Sisteme T.C. Kimlik numaranız ve ÖSYM şifreniz (veya e-Devlet kapısı seçeneği) ile giriş yaptıktan sonra, aktif işlemler menüsünden "Sınava Giriş Belgesi Dökümü" sekmesine tıklayarak belgenizi PDF formatında cihazınıza indirebilir ve çıktısını alabilirsiniz.

ÖSYM 2026 KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS Lisans Sınav Giriş Belgesi Ekranı: 2026 KPSS Lisans ne zaman ve saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

ÖSYM 2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde 2026 KPSS Lisans sonuç tarihi de yer alıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör