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KPSS Lisans Sınav Giriş Belgesi Ekranı: 2026 KPSS Lisans ne zaman ve saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Üniversite lisans derecesinde mezuniyete sahip adayların katılım sağlayacağı Kamu Personel Seçme Sınavı için geri sayım başladı. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayın heyecanla beklediği sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adayların sınava gireceği okul, bina ve salon bilgileri belli olurken gözler sınav günü ve saatine çevrildi. Peki, "2026 KPSS Lisans ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?" İşte sınav giriş belgesi ekranı ve kritik sürece dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 04.09.2026 09:06 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 11:07