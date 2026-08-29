KPSS Lisans Sınav Yerleri Sorgulama Ekranı: 2026 KPSS lisans ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Adaylar sınav giriş belgelerini resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr sistemine giriş yaparak alabilecek. Sisteme T.C. Kimlik numaranız ve ÖSYM şifreniz (veya e-Devlet kapısı seçeneği) ile giriş yaptıktan sonra, aktif işlemler menüsünden "Sınava Giriş Belgesi Dökümü" sekmesine tıklayarak belgenizi PDF formatında cihazınıza indirebilir ve çıktısını alabilirsiniz.

Sınav giriş belgeleri, adayların ev adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek.