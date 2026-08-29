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KPSS Lisans Sınav Yerleri Sorgulama Ekranı: 2026 KPSS lisans ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
KPSS Lisans Sınav Yerleri Sorgulama Ekranı: 2026 KPSS lisans ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Milyonlarca memur adayının heyecanla beklediği 2026 KPSS Lisans için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla sınav giriş belgeleri ve yerleri erişime açıldı. Peki, ""KPSS Lisans ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte takvim detayları ve sınav yeri sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 29.08.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 10:32