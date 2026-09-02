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KPSS Lisans Sınav Yerleri Sorgulama Ekranı: 2026 KPSS lisans ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almayı hedefleyen dört yıllık üniversite mezunları için 2026 KPSS Lisans maratonunda geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte adayların sınava girecekleri bina, okul ve salon bilgileri netleşti. Peki, "2026 KPSS Lisans ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?" İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 02.09.2026 08:13 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 08:15
KPSS Lisans Sınav Yerleri Sorgulama Ekranı: 2026 KPSS lisans ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Üniversite lisans mezunlarının katılım sağlayacağı 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS Lisans) maratonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınava kısa bir süre kala ÖSYM, adayların sınava girecekleri merkez ve bina bilgilerini içeren KPSS lisans sınav giriş belgelerini yayımladı.

KPSS Lisans Sınav Yerleri Sorgulama Ekranı: 2026 KPSS lisans ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2026 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü uygulanacak. KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları ise iki gün halinde gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi 1. gün oturumu 12 Eylül 2026 Cumartesi, 2. gün oturumu ise 13 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak.

KPSS Lisans Sınav Yerleri Sorgulama Ekranı: 2026 KPSS lisans ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Adaylar sınav giriş belgelerini resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr sistemine giriş yaparak alabilecek. Sisteme T.C. Kimlik numaranız ve ÖSYM şifreniz (veya e-Devlet kapısı seçeneği) ile giriş yaptıktan sonra, aktif işlemler menüsünden "Sınava Giriş Belgesi Dökümü" sekmesine tıklayarak belgenizi PDF formatında cihazınıza indirebilir ve çıktısını alabilirsiniz.
Sınav giriş belgeleri, adayların ev adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek.

ÖSYM 2026 KPSS LİSANS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS Lisans Sınav Yerleri Sorgulama Ekranı: 2026 KPSS lisans ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM 2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde 2026 KPSS Lisans sonuç tarihi de yer alıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör