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KPSS Lisans Sınav Yerleri Sorgulama Ekranı: 2026 KPSS lisans ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
KPSS Lisans Sınav Yerleri Sorgulama Ekranı: 2026 KPSS lisans ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almayı hedefleyen dört yıllık üniversite mezunları için 2026 KPSS Lisans maratonunda geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte adayların sınava girecekleri bina, okul ve salon bilgileri netleşti. Peki, "2026 KPSS Lisans ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?" İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 02.09.2026 08:13
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 08:15