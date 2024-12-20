KPSS MERKEZİ ATAMA KILAVUZU YAYINDA! ÖSYM ile KPSS 2024/2 tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

KPSS merkezi atama tercihlerinin başladığına dair ÖSYM duyurusu geldi. KPSS 2024/2 tercih başvuru kılavuzu ve tarihleri kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyenler tarafından takip ediliyor. KPSS-2024/2 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemleri için tercihler ÖSYM takvimi doğrultusunda alınacak. P1,P2,P3,P93,P94 puanıyla A ve B grubu kadrolara tercih yapılacak. Peki KPSS merkezi atamaları ne zaman,KPSS 2024/2 yerleştirme tercihleri nasıl ve nereden yapılacak?