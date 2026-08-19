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KPSS ön lisans geç başvuru ekranı 2026: ÖSYM ile önlisans KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ÖSYM takvimiyle 2026 KPSS ön lisans geç başvuru süreci resmen başladı. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar, kılavuzdaki adımları takip ederek internet üzerinden katılım sağlayabilecek. Peki, %50 zamlı uygulanan KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, ödemeler nereden yapılır? İşte AİS ekranı ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.08.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 10:40
KPSS ön lisans geç başvuru ekranı 2026: ÖSYM ile önlisans KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Kamu personeli olma hayali kuran yüz binlerce aday için kritik maratonda son viraja girildi. Sınav katılım hakkını kaybetmek istemeyen ön lisans mezunları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden işlemlerini tamamlayabiliyor. 20 Ağustos saat 23.59'da kapanacak sistem öncesinde ödeme kanalları merak ediliyor.

KPSS ön lisans geç başvuru ekranı 2026: ÖSYM ile önlisans KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2026 KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre, 2026-KPSS Ön Lisans geç başvuruları 19-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınıyor. Normal başvuru sürecini (29 Temmuz - 10 Ağustos) kaçıran adaylar, 20 Ağustos Perşembe günü saat 23.59'a kadar AİS üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek zorunda.

KPSS ön lisans geç başvuru ekranı 2026: ÖSYM ile önlisans KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2026 KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE KAÇ TL?

Normal başvuru döneminde 800 TL olarak belirlenen sınav katılım ücreti, ÖSYM mevzuatı gereği geç başvuru günlerinde %50 artırımlı olarak uygulanıyor. Bu kapsamda 19-20 Ağustos tarihlerinde başvuru yapacak adayların ödemesi gereken tutar 1.200 TL'dir.

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KPSS ön lisans geç başvuru ekranı 2026: ÖSYM ile önlisans KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ÖSYM AİS EKRANI İLE ÖN LİSANS KPSS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi adresi olan ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilir. T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra "Başvuru Sürecindekiler" sekmesinden 2026-KPSS Ön Lisans seçilmeli; ardından eğitim bilgileri, sınav merkezi tercihi ve fotoğraf doğrulamaları onaylanarak başvuru kaydı oluşturulmalıdır.

KPSS ön lisans geç başvuru ekranı 2026: ÖSYM ile önlisans KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuru maratonunun tamamlanmasının ardından adaylar 4 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenecek olan sınava katılım sağlayacak. Saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek olan oturumun sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör