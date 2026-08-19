Trend Galeri Trend Yaşam KPSS ön lisans geç başvuru ekranı 2026: ÖSYM ile önlisans KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

KPSS ön lisans geç başvuru ekranı 2026: ÖSYM ile önlisans KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ÖSYM takvimiyle 2026 KPSS ön lisans geç başvuru süreci resmen başladı. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar, kılavuzdaki adımları takip ederek internet üzerinden katılım sağlayabilecek. Peki, %50 zamlı uygulanan KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, ödemeler nereden yapılır? İşte AİS ekranı ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.08.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 10:40