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KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2026 | KPSS ön lisans sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgesi nereden alınır?

KPSS Ön Lisans için sınav günü yaklaşırken adayların gözü bu kez giriş belgesi duyurusuna çevrildi. ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla birlikte adayların sınava gireceği bina ve salon bilgileri de netleşmesi bekleniyor. Peki, KPSS ön lisans sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgesi nereden alınır? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 15.09.2026 09:45 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 09:53
KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2026 | KPSS ön lisans sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgesi nereden alınır?

2026 KPSS Ön Lisans için sınav tarihi yaklaşırken adayların hazırlıkları da hız kazandı. ÖSYM'nin yayımlayacağı sınav giriş belgesiyle birlikte bina, salon ve sınav merkezi bilgileri adayların erişimine açılacak. Sınav günü uygulanacak kurallar ve adayların dikkat etmesi gereken ayrıntılar ise ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alıyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2026 | KPSS ön lisans sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgesi nereden alınır?

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2026 KPSS Ön Lisans için sınav yerleri henüz açıklanmadı. Adayların hangi bina ve salonda sınava gireceği, giriş belgesinin yayımlanmasıyla birlikte belli olacak. ÖSYM kılavuzunda belgelerin sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden itibaren erişime açılacağı belirtiliyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2026 | KPSS ön lisans sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgesi nereden alınır?

KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sınava giriş belgesi erişime açıldığında adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle belgeye ulaşabilecek. Giriş yaptıktan sonra "Başvurularım / Sınava Giriş Belgesi" bölümünden 2026 KPSS Ön Lisans sınavı seçilerek belge görüntülenebilecek.

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KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2026 | KPSS ön lisans sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgesi nereden alınır?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre sınav tek oturumda gerçekleştirilecek.

Adayların sınav günü bina giriş işlemlerini saat 10.00'a kadar tamamlaması gerekiyor. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2026 | KPSS ön lisans sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgesi nereden alınır?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar puanlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.