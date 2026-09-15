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KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2026 | KPSS ön lisans sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgesi nereden alınır?

KPSS Ön Lisans için sınav günü yaklaşırken adayların gözü bu kez giriş belgesi duyurusuna çevrildi. ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla birlikte adayların sınava gireceği bina ve salon bilgileri de netleşmesi bekleniyor. Peki, KPSS ön lisans sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgesi nereden alınır? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 15.09.2026 09:45 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 09:53