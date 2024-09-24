KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI PDF LİSTESİ GÖRÜNTÜLEME 2024 || ÖSYM KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım? Kaç puanla memur olunur?

KPSS ÖN LİSANS 2024 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2024/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin en küçük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından erişime açılmıştı.

Yapılacak her atama için kurumların atama ve taban puanları farklılık gösteriyor. Dolayısıyla alım yapılacak kurumlardan yapılacak açıklamaları takip etmek gerekiyor.