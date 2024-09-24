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KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI PDF LİSTESİ GÖRÜNTÜLEME 2024 || ÖSYM KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım? Kaç puanla memur olunur?

KPSS önlisans sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, adaylar tercih süreci için KPSS ön lisans taban puanlarını mercek altına aldı. KPSS sınav puanları 50,55,60,65,70,75 ve 80 aralığında olan adayların sınav puanları 2 yıl boyunca geçerli olacak. Çeşitli kamu kurumları ön lisans puanıyla alım yapıyor. Peki, Kaç puanla memur olunur? KPSS ön lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? İşte, 2024 KPSS ön lisans taban puanları!

Giriş Tarihi: 24.09.2024 06:05 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 06:05
KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI PDF LİSTESİ GÖRÜNTÜLEME 2024 || ÖSYM KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım? Kaç puanla memur olunur?

KPSS Ön Lisans sonuçları ile adaylar aldıkları puan doğrultusunda tercih yapacak. Bu kapsamda ise KPSS ön lisans 2024 taban puanları yakından araştırılıyor. Adaylar KPSS ön lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir araştırıyor. Peki, KPSS önlisans kaç puanla memur alınır, 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? İşte, KPSS ön lisans taban puanları!

KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI PDF LİSTESİ GÖRÜNTÜLEME 2024 || ÖSYM KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım? Kaç puanla memur olunur?

KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS önlisans tercih takviminin önümüzdeki ay (ekim) içerisinde duyurulması bekleniyor.

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI PDF LİSTESİ GÖRÜNTÜLEME 2024 || ÖSYM KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım? Kaç puanla memur olunur?

KPSS ÖN LİSANS 2024 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2024/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin en küçük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından erişime açılmıştı.

Yapılacak her atama için kurumların atama ve taban puanları farklılık gösteriyor. Dolayısıyla alım yapılacak kurumlardan yapılacak açıklamaları takip etmek gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI PDF LİSTESİ GÖRÜNTÜLEME 2024 || ÖSYM KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım? Kaç puanla memur olunur?

Örneğin Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü son yapılan alımlarda Balıkesir Taşra alımı için yapılan alımda en küçük puanı 73,65250 olarak belirlemişti. Aynı alımda benzer kurum Kütahya Taşra ili alımı için taban puanı 73,03029 olarak açıkladı.

Son yapılan alımlarda taban puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI PDF LİSTESİ GÖRÜNTÜLEME 2024 || ÖSYM KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım? Kaç puanla memur olunur?

KPSS 50,55,60,65, 70, 75 VE 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

Yapılan alımlarda illere ve açılan kadrolara göre alım yapılan en düşük ve en yüksek puanlar farklılık gösteriyor.

ÖSYM son olarak KPSS ön lisans seviyesinde yapılan bazı kurumların taban ve tavan puanlarını açıklamıştı.

KPSS ön lisans sınav sonuçları sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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