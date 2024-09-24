KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI PDF LİSTESİ GÖRÜNTÜLEME 2024 || ÖSYM KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım? Kaç puanla memur olunur?
KPSS önlisans sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, adaylar tercih süreci için KPSS ön lisans taban puanlarını mercek altına aldı. KPSS sınav puanları 50,55,60,65,70,75 ve 80 aralığında olan adayların sınav puanları 2 yıl boyunca geçerli olacak. Çeşitli kamu kurumları ön lisans puanıyla alım yapıyor. Peki, Kaç puanla memur olunur? KPSS ön lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? İşte, 2024 KPSS ön lisans taban puanları!
Giriş Tarihi: 24.09.2024 06:05
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 06:05