KPSS Önlisans tercih kılavuzu 2024: ÖSYM KPSS Önlisans tercihleri ne zaman, taban puanları ve branş sıralaması yayınlandı mı?

KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS Önlisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Tercih kılavuzunun yayınlanması için Lisans, ön lisans ve ortaöğretim lise sınav sonuçlarının açıklanması beklenmektedir.

Bu sınavın sonuçlarının duyurulmasının ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır.