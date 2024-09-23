KPSS Önlisans tercih kılavuzu 2024: ÖSYM KPSS Önlisans tercihleri ne zaman, taban puanları ve branş sıralaması yayınlandı mı?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sonuçları 20 Eylül'de ÖSYM tarafından ilan edildi. Memur olmak isteyen adaylar, KPSS Önlisans tercih kılavuzu ile işlemlerini gerçekleştirecek. KPSS-B kadrolarında yer alan düz memurluk, kurum avukatlığı, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog ve daha birçok dalda memur adayları için tercih süreci başlayacak. Peki, PSS Önlisans tercihleri ne zaman, taban puanları ve branş sıralaması yayınlandı mı? İşte, KPSS Önlisans tercih kılavuzu detayları...
Giriş Tarihi: 23.09.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 17:19