Trend Galeri Trend Yaşam

KPSS Önlisans tercih kılavuzu 2024: ÖSYM KPSS Önlisans tercihleri ne zaman, taban puanları ve branş sıralaması yayınlandı mı?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sonuçları 20 Eylül'de ÖSYM tarafından ilan edildi. Memur olmak isteyen adaylar, KPSS Önlisans tercih kılavuzu ile işlemlerini gerçekleştirecek. KPSS-B kadrolarında yer alan düz memurluk, kurum avukatlığı, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog ve daha birçok dalda memur adayları için tercih süreci başlayacak. Peki, PSS Önlisans tercihleri ne zaman, taban puanları ve branş sıralaması yayınlandı mı? İşte, KPSS Önlisans tercih kılavuzu detayları...

Giriş Tarihi: 23.09.2024 17:19 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 17:19
KPSS Önlisans tercih kılavuzu 2024: ÖSYM KPSS Önlisans tercihleri ne zaman, taban puanları ve branş sıralaması yayınlandı mı?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler tercih kılavuzuna çevrildi. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleşecek. KPSS tercih kılavuzunda, alım yapılacak kadroların kontenjan bilgisi, başvuru şartları, tavan ve taban puanları yer alacak. Peki, KPSS Önlisans tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihleri ne zaman?

KPSS Önlisans tercih kılavuzu 2024: ÖSYM KPSS Önlisans tercihleri ne zaman, taban puanları ve branş sıralaması yayınlandı mı?

KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS Önlisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Tercih kılavuzunun yayınlanması için Lisans, ön lisans ve ortaöğretim lise sınav sonuçlarının açıklanması beklenmektedir.

Bu sınavın sonuçlarının duyurulmasının ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır.

KPSS Önlisans tercih kılavuzu 2024: ÖSYM KPSS Önlisans tercihleri ne zaman, taban puanları ve branş sıralaması yayınlandı mı?

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS önlisans mezunlarının tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

KPSS Önlisans tercih kılavuzu 2024: ÖSYM KPSS Önlisans tercihleri ne zaman, taban puanları ve branş sıralaması yayınlandı mı?

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilmiş, branş bazında sıralamalar 10 Eylül tarihinde paylaşılmıştı. 2024 yılı önlisans branş bazında sıralamalarının 3 hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

KPSS branş bazında sıralamalarının eylülün son haftası içerisinde erişime açılması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS Önlisans tercih kılavuzu 2024: ÖSYM KPSS Önlisans tercihleri ne zaman, taban puanları ve branş sıralaması yayınlandı mı?

KPSS ÖNLİSANS ATAMA PUANLARI

KPSS önlisans atama puanları, kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor.

KPSS tarafından geçtiğimiz yıllarda atama ve yerleştirme puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA SON DAKİKA