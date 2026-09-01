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KPSS Ortaöğretim Başvuru Ekranı: ÖSYM ile 2026 KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

2026 KPSS ortaöğretim sınavı için kritik süreç devam ediyor. Devlet kadrolarında memur olarak çalışmak isteyen adaylar ise "KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" sorularını merakla araştırıyor. İşte ÖSYM başvuru kılavuzu ve ekranı detayları...

Giriş Tarihi: 01.09.2026 10:47 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 10:54