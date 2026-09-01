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KPSS Ortaöğretim Başvuru Ekranı: ÖSYM ile 2026 KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

2026 KPSS ortaöğretim sınavı için kritik süreç devam ediyor. Devlet kadrolarında memur olarak çalışmak isteyen adaylar ise "KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" sorularını merakla araştırıyor. İşte ÖSYM başvuru kılavuzu ve ekranı detayları...

Giriş Tarihi: 01.09.2026 10:47 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 10:54
KPSS Ortaöğretim Başvuru Ekranı: ÖSYM ile 2026 KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Kamu kurum ve kuruluşlarında lise düzeyinde memur kadrolarına atanmak isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği 2026 KPSS Ortaöğretim başvuru maratonu resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kılavuzu ve takvimine uygun olarak KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları Ağustos-Eylül aylarında tamamlanacak.

KPSS Ortaöğretim Başvuru Ekranı: ÖSYM ile 2026 KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurusu ile Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim başvuruları başladı. Takvime göre adaylar KPSS ortaöğretim başvurularını; 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Normal süreyi kaçıran adaylar ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde geç başvuru işlemlerini yapabilecek.

KPSS Ortaöğretim Başvuru Ekranı: ÖSYM ile 2026 KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar, başvuru süreci başladıktan sonra işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapıldıktan sonra sınav başvurusu seçilecek, ekranda yer alan kişisel ve öğrenim bilgileri kontrol edilerek gerekli alanlar doldurulacak.

ÖSYM 2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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KPSS Ortaöğretim Başvuru Ekranı: ÖSYM ile 2026 KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 KPSS ortaöğretim (lise) başvuru kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından açıklanan kılavuza göre; KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti 800 TL olarak belirlendi.

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS Ortaöğretim Başvuru Ekranı: ÖSYM ile 2026 KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

ÖSYM 2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE SONUÇ TAKVİMİ

ÖSYM takvimine göre, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. Sonuçları ise 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör