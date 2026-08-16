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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2026: Lise mezunları KPSS’ye ne zaman başvuracak, sınav ne zaman?
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2026: Lise mezunları KPSS’ye ne zaman başvuracak, sınav ne zaman?
Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunları için 2026 KPSS Ortaöğretim süreci yaklaşıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde başvuru tarihleri ile sınav günü belli olurken adayların başvuru öncesi hazırlıkları da hız kazandı. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 16.08.2026 13:31
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 13:48