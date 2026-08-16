KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2026: Lise mezunları KPSS’ye ne zaman başvuracak, sınav ne zaman?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde 2026 KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi de açıklandı. Buna göre sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde adayların erişimine sunulacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından alınan puanlar, ilgili kamu kurumlarının ortaöğretim düzeyindeki tercih ve yerleştirme süreçlerinde kullanılabilecek.

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