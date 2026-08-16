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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2026: Lise mezunları KPSS’ye ne zaman başvuracak, sınav ne zaman?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunları için 2026 KPSS Ortaöğretim süreci yaklaşıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde başvuru tarihleri ile sınav günü belli olurken adayların başvuru öncesi hazırlıkları da hız kazandı. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

Giriş Tarihi: 16.08.2026 13:31 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 13:48
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2026: Lise mezunları KPSS’ye ne zaman başvuracak, sınav ne zaman?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte KPSS Ortaöğretim için başvuru süreci netleşti. Lise mezunu adaylar, belirlenen tarihler arasında başvurularını tamamlayacak ve ekim ayında yapılacak sınava katılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2026: Lise mezunları KPSS’ye ne zaman başvuracak, sınav ne zaman?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvuru işlemlerini 8 Eylül 2026'ya kadar tamamlayabilecek. Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar ve sınav ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026 KPSS Ortaöğretim kılavuzunda yer alacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2026: Lise mezunları KPSS’ye ne zaman başvuracak, sınav ne zaman?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Lise düzeyinden kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekleyecek. Sınavın uygulanmasına ilişkin saat, sınav süresi ve adayların uyması gereken kurallar kılavuzda ayrıntılı biçimde açıklanacak. Sınav giriş yerleri ise sınav tarihine doğru ÖSYM tarafından AİS üzerinden erişime açılacak.

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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2026: Lise mezunları KPSS’ye ne zaman başvuracak, sınav ne zaman?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor. 2026 KPSS Ortaöğretim başvuru süreci 27 Ağustos'ta başladığında adaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzu inceleyerek işlemlerini tamamlayabilecek.

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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2026: Lise mezunları KPSS’ye ne zaman başvuracak, sınav ne zaman?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde 2026 KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi de açıklandı. Buna göre sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde adayların erişimine sunulacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından alınan puanlar, ilgili kamu kurumlarının ortaöğretim düzeyindeki tercih ve yerleştirme süreçlerinde kullanılabilecek.

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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2026: Lise mezunları KPSS’ye ne zaman başvuracak, sınav ne zaman?