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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI 2026 | KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?

2026 KPSS Ortaöğretim için başvuru süreci devam ediyor. Lise mezunu adayların katılacağı sınav öncesinde işlemler ÖSYM üzerinden alınırken, izlenecek adımlar ve ödeme detayları kılavuzda açıklandı. Peki, KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? İşte, kılavuz detayları…

Giriş Tarihi: 29.08.2026 10:22 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 10:40