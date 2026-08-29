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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI 2026 | KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?

2026 KPSS Ortaöğretim için başvuru süreci devam ediyor. Lise mezunu adayların katılacağı sınav öncesinde işlemler ÖSYM üzerinden alınırken, izlenecek adımlar ve ödeme detayları kılavuzda açıklandı. Peki, KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? İşte, kılavuz detayları…

Giriş Tarihi: 29.08.2026 10:22 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 10:40
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI 2026 | KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimi doğrultusunda KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos'ta başladı. Lise mezunu adayların katılacağı sınav için başvuru işlemleri belirlenen süre içinde tamamlanması gerekiyor. Başvuru yöntemi, sınav ücreti ve adayların izlemesi gereken adımlar yayımlanan kılavuzda yer verildi.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI 2026 | KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos'ta başladı ve 8 Eylül 2026 saat 23.59'da sona eriyor. Adayların bu süre içerisinde bilgilerini sisteme kaydetmesi ve başvuru adımlarını eksiksiz tamamlaması gerekiyor. Sınav ücretinin yatırılması için son gün ise 9 Eylül 2026 olarak belirlendi.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI 2026 | KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ve belirlenen başvuru merkezleri de kullanılabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra başvuru formunu doldurabilecek.

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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI 2026 | KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM kılavuzuna göre 2026 KPSS Ortaöğretim sınav ücreti 800 TL olarak belirlendi. Normal başvuru döneminde ücretin 9 Eylül 2026 tarihine kadar yatırılması gerekiyor. Geç başvuru günlerinde ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı uygulanıyor. Geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül tarihlerinde yapılacak.

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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI 2026 | KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Ortaöğretim, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Oturum saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 130 dakika süre verilecek. Adayların sınava gireceği bina ve salon bilgileri ise ÖSYM tarafından daha sonra yayımlanacak sınav giriş belgesinde yer alacak.