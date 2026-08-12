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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU! Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi gün?
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU! Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi gün?
Lise mezunlarının katılım sağladığı KPSS Ortaöğretim için 2026 başvuru takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde başvuru sürecinin yanı sıra sınav ve sonuç tarihleri de yer aldı. KPSS Ortaöğretim başvurusu yapacak adayların işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlaması gerekecek. Peki, başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte, ÖSYM takvimi...
Giriş Tarihi: 12.08.2026 07:28
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 09:38