KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU! Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi gün?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026 KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadığı için başvuru ücreti ve bu yıla ilişkin ayrıntılı işlem adımları açıklanmış değil. ÖSYM, sınava ilişkin başvuru duyurusu ve kılavuzu başvuru dönemi başladığında adaylarla paylaşacak. Adayların güncel duyuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi ile Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip etmesi gerekecek.