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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU! Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi gün?

Lise mezunlarının katılım sağladığı KPSS Ortaöğretim için 2026 başvuru takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde başvuru sürecinin yanı sıra sınav ve sonuç tarihleri de yer aldı. KPSS Ortaöğretim başvurusu yapacak adayların işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlaması gerekecek. Peki, başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte, ÖSYM takvimi...

Giriş Tarihi: 12.08.2026 07:28 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 09:38
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU! Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi gün?

Kamu kurumlarında ortaöğretim düzeyindeki kadrolara başvurmak isteyen adaylar için KPSS Ortaöğretim süreci yaklaşırken takvim de netleşti. KPSS Ortaöğretim başvuruları ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden alınacak ve sınav süreci belirlenen takvim doğrultusunda ilerleyecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU! Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi gün?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvuru işlemlerini 8 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı kılavuzun ise başvuruların başlamasıyla birlikte ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU! Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi gün?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. Lise düzeyinden kamu personeli olmak isteyen adayların katılacağı sınav için sınav merkezleri ve adayların bina-salon bilgileri daha sonra yayımlanacak sınava giriş belgelerinde yer alacak.

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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU! Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi gün?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru imkanı da bulunuyor. ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuruları 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak ve işlemler 16 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU! Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi gün?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026 KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadığı için başvuru ücreti ve bu yıla ilişkin ayrıntılı işlem adımları açıklanmış değil. ÖSYM, sınava ilişkin başvuru duyurusu ve kılavuzu başvuru dönemi başladığında adaylarla paylaşacak. Adayların güncel duyuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi ile Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip etmesi gerekecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU! Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi gün?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde 2026 KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi 19 Kasım 2026 olarak yer alıyor. Adaylar sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle puan bilgilerine ulaşabilecek.

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