KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2026 | KPSS ortaöğretim (lise) geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 KPSS Ortaöğretim için normal dönemde sınav ücreti 800 TL olarak belirlendi. ÖSYM kılavuzuna göre geç başvuru günlerinde bu tutar yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacak. Buna göre geç başvuru ücreti 1.200 TL oluyor.

Geç başvuru dönemindeki ödeme yalnızca ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan e-İŞLEMLER / ÖDEMELER bölümünden kredi kartı veya banka kartıyla yapılacak.

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