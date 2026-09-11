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KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2026 | KPSS ortaöğretim (lise) geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır?
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2026 | KPSS ortaöğretim (lise) geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır?
2026 KPSS Ortaöğretim için normal süreci kaçıran adayların gözü geç başvuru tarihine çevrildi. ÖSYM takviminde lise düzeyi sınavı için ek başvuru günleri ve sınav ücreti yer aldı. Peki, KPSS lise geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte, sürece ilişkin detaylar…
Giriş Tarihi: 11.09.2026 09:29
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 09:37