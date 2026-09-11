Trend Galeri Trend Yaşam KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2026 | KPSS ortaöğretim (lise) geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2026 | KPSS ortaöğretim (lise) geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

2026 KPSS Ortaöğretim için normal süreci kaçıran adayların gözü geç başvuru tarihine çevrildi. ÖSYM takviminde lise düzeyi sınavı için ek başvuru günleri ve sınav ücreti yer aldı. Peki, KPSS lise geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte, sürece ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 11.09.2026 09:29 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 09:37
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2026 | KPSS ortaöğretim lise geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır?
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KPSS Ortaöğretim sürecinde normal başvuru döneminin tamamlanmasının ardından sıra geç başvuru aşamasına geldi. Bu ek süreden yararlanacak adaylar işlemlerini ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekiyor. Sınav günü ve geç başvuruya ilişkin ayrıntılar da 2026 takviminde yer aldı.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2026 | KPSS ortaöğretim lise geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

2026 KPSS Ortaöğretim için normal başvuru dönemi 8 Eylül'de sona erdi. Bu tarihlerde işlem yapamayan adaylar için geç başvuru 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak. İşlemler 16 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2026 | KPSS ortaöğretim lise geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar geç başvuru günlerinde işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Bunun için https://ais.osym.gov.tr/ adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması gerekiyor. Ücretini belirtilen günlerde ödemeyen adayların başvuru kayıtları silinecek.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2026 | KPSS ortaöğretim lise geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 KPSS Ortaöğretim için normal dönemde sınav ücreti 800 TL olarak belirlendi. ÖSYM kılavuzuna göre geç başvuru günlerinde bu tutar yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacak. Buna göre geç başvuru ücreti 1.200 TL oluyor.

Geç başvuru dönemindeki ödeme yalnızca ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan e-İŞLEMLER / ÖDEMELER bölümünden kredi kartı veya banka kartıyla yapılacak.

ÖSYM ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2026 | KPSS ortaöğretim lise geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacak ve bu saatten sonra gelenler binaya alınmayacak.

Sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. Adaylara soruları cevaplamaları için toplam 130 dakika süre verilecek.