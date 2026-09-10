Trend Galeri Trend Yaşam KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ | ÖSYM KPSS lise geç başvuru tarihi ne zaman, sınav hangi gün yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ | ÖSYM KPSS lise geç başvuru tarihi ne zaman, sınav hangi gün yapılacak?

2026 KPSS Ortaöğretim için normal başvuru dönemi tamamlandı. İşlemini zamanında yapamayan adaylar ek süreyi beklerken, ÖSYM'nin yayımladığı takvimle sınav günü de belli oldu. Peki, KPSS lise geç başvuru ne zaman, sınav hangi gün yapılacak? İşte, ÖSYM güncel takvimi…

Giriş Tarihi: 10.09.2026 08:58 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 09:05
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ | ÖSYM KPSS lise geç başvuru tarihi ne zaman, sınav hangi gün yapılacak?
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KPSS Ortaöğretim'de normal dönem kapanırken, işlemini yetiştiremeyen adaylar için geç başvuru süreci gündeme geldi. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda bu dönemde ödenecek ücret de belli oldu. Adayların işlemlerini tamamlayacağı tarihler ile sınav günü takvimde yerini aldı.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ | ÖSYM KPSS lise geç başvuru tarihi ne zaman, sınav hangi gün yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim için geç başvurular 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak. Normal dönemde işlemini tamamlayamayan adaylar bu iki gün içinde sisteme girerek başvurularını yapabilecek. Süre 16 Eylül saat 23.59'da sona eriyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ | ÖSYM KPSS lise geç başvuru tarihi ne zaman, sınav hangi gün yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Kılavuzda normal sınav ücreti 800 TL olarak açıklandı. Geç başvuru günlerinde ise bu tutar yüzde 50 artırımlı alınacak ve adaylar 1.200 TL ödeyecek. Ödeme işlemi yalnızca ÖSYM'nin e-İŞLEMLER bölümündeki "ÖDEMELER" alanından kredi kartı veya banka kartıyla yapılacak.

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KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ | ÖSYM KPSS lise geç başvuru tarihi ne zaman, sınav hangi gün yapılacak?

KPSS LİSE GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne girerek kişisel ve eğitim bilgilerini kontrol ettikten sonra sınav başvurusunu tamamlayabilirler. İşlemler ais.osym.gov.tr adresi ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden tamamlanabiliyor.

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KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ | ÖSYM KPSS lise geç başvuru tarihi ne zaman, sınav hangi gün yapılacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI HANGİ GÜN YAPILACAK?

KPSS Ortaöğretim 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. Oturum saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 130 dakika süre verilecek. Sınav binalarına girişler saat 10.00'da tamamlanacağı için bu saatten sonra gelen adaylar içeri alınmayacak.