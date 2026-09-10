Trend Galeri Trend Yaşam KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ | ÖSYM KPSS lise geç başvuru tarihi ne zaman, sınav hangi gün yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ | ÖSYM KPSS lise geç başvuru tarihi ne zaman, sınav hangi gün yapılacak?

2026 KPSS Ortaöğretim için normal başvuru dönemi tamamlandı. İşlemini zamanında yapamayan adaylar ek süreyi beklerken, ÖSYM'nin yayımladığı takvimle sınav günü de belli oldu. Peki, KPSS lise geç başvuru ne zaman, sınav hangi gün yapılacak? İşte, ÖSYM güncel takvimi…

Giriş Tarihi: 10.09.2026 08:58 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 09:05