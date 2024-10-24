Kredi kartı borçlarına 60 aya varan yapılandırma imkanı! Kredi kartı borcu yapılandırma ne zaman ve nasıl yapılacak?

Kredi kartı borcu yapılandırma ile ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyen vatandaşlar için 60 aya kadar biriken tutarı yapılandırma imkanı tanınacağı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre borçlu kişilerin yapılandırma işlemleri için başvurularını 1 yıl içinde gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu bağlamda borcu olanlar kredi kartı borcu yapılandırma işlemlerini mercek altına aldı. Peki, : Kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, taksitlendirme hesaplaması nasıl yapılır?