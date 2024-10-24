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Kredi kartı borçlarına 60 aya varan yapılandırma imkanı! Kredi kartı borcu yapılandırma ne zaman ve nasıl yapılacak?

Kredi kartı borcu yapılandırma ile ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyen vatandaşlar için 60 aya kadar biriken tutarı yapılandırma imkanı tanınacağı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre borçlu kişilerin yapılandırma işlemleri için başvurularını 1 yıl içinde gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu bağlamda borcu olanlar kredi kartı borcu yapılandırma işlemlerini mercek altına aldı. Peki, : Kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, taksitlendirme hesaplaması nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 24.10.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:04
Kredi kartı borçlarına 60 aya varan yapılandırma imkanı! Kredi kartı borcu yapılandırma ne zaman ve nasıl yapılacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) iş birliği ile bireysel kredi kartlarına ilişkin önemli adımlar atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyen vatandaşlar, 60 aya kadar biriken tutarı yapılandırabilecek. İşte, 60 aya varan kredi kartı borcu yapılandırma işlemlerine ilişkin detaylar haberin devamında...

Kredi kartı borçlarına 60 aya varan yapılandırma imkanı! Kredi kartı borcu yapılandırma ne zaman ve nasıl yapılacak?

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/09/2024 tarihli ve 10972 Sayılı Kararı ile,
a) Bireysel kredi kartlarına ilişkin olarak;

- Karar tarihi itibarıyla, dönem borcunun ödenmesi gereken asgarî tutarı ödenmemiş olan bireysel kredi kartlarının mevcut borç bakiyelerinin kart hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yapılandırılabilmesine; kredi kartı yapılandırma borcunun %50'si ödeninceye kadar ilgili bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limitinin arttırılmamasına,

b) İhtiyaç kredilerine ilişkin olarak;
- Karar tarihinden önce kullandırılan ve Karar tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili 30 günden fazla geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin, borçlu tarafından işbu Karar tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde talep edilmesi durumunda, en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine karar verilmiştir

Kredi kartı borçlarına 60 aya varan yapılandırma imkanı! Kredi kartı borcu yapılandırma ne zaman ve nasıl yapılacak?

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILACAK?
Bireysel kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabileceği kamuoyuna duyuruldu. Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyen vatandaşlar, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına ilave edilecek.

Kredi kartı borçlarına 60 aya varan yapılandırma imkanı! Kredi kartı borcu yapılandırma ne zaman ve nasıl yapılacak?

YAPILANDIRMA İŞLEMİNDEN SONRA KREDİ KARTI KULLANILABİLECEK Mİ?
Kredi kartında yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiye kullanılabilecek.

Örneğin, 100 bin liranın borcun 50 bin lirası yapılandırıldığında kart sahipleri, kalan 50 bin liralık bakiyeyi kullanabilecek. Yapılandırılan borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

Kredi kartı borçlarına 60 aya varan yapılandırma imkanı! Kredi kartı borcu yapılandırma ne zaman ve nasıl yapılacak?

FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU MU?
TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu bağlamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

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