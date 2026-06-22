Kubilay Kaan Kundakçı davasında flaş gelişme! Aleyna Kalaycıoğlu’nun savunması kan dondurdu: ’Alaattin sen ne yaptın’ dedim

İstanbul Ümraniye'de meydana gelen silahlı saldırı sonucu 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde flaş gelişme yaşandı. Türkiye'nin konuştuğu davada olayın kilit isimlerinden tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu'nun savunması kan dondurdu. Olay anını anlatan Kalaycıoğlu, 'Olay anında ben ilk defa Alaattin'in silah taşıdığını gördüm. Araca binince silahı gördüm arka koltukta. 'Alaattin sen ne yaptın' dedim, o da bana 'Ne olduğunu bilmiyorum' dedi.' şeklinde konuştu. Savunma sonrası Kubilay'ın annesi ile Aleyna arasında gerginlik yaşandı. İşte detaylar…