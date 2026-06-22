Kubilay Kaan Kundakçı davasında flaş gelişme! Aleyna Kalaycıoğlu’nun savunması kan dondurdu: ’Alaattin sen ne yaptın’ dedim

KİMSEYİ AZMETTİRMEDİM

Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu savunmasında, "Ben detaylı konuşmak istiyorum. Olayın bir kısmında Alaattin ile birlikteyiz ama söylemeyi unuttuğu birçok şey var" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Kalaycıoğlu, "Bizim Canbay'la 1,5 senelik ilişkimiz vardı. Karşılıklı olarak ilişkimizi bitirdik. Bu ayrılık mesajlaşarak bitti. Ardından 2 hafta sonra Alaattin ile görüşmeye başladım. O gece Alaattin'de kaldım. Alaattin'in aracı ile stüdyoya gittim. Bu stüdyo ile Canbay'ın hiçbir alakası yoktur. Ortak stüdyomuz Beşiktaş'taydı. Ben köpeğimi de alarak stüdyoya gittim. Saat 15.00 civarında stüdyodaydım. Saat 16.00 sıralarında Yalçın gelecekti gelmeyince kendisini aradım. 'Canbay çok kötü, geri dönüyorum' dedi ve telefonu kapattı."