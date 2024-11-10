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Küçük çocuk, mendil satarken köpek tarafından ısırıldı

Diyarbakır'da 7 yaşındaki Eyyüp H. Mendil sattığı sırada bir köpek tarafından ısırılarak yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.11.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 16:50
Küçük çocuk, mendil satarken köpek tarafından ısırıldı

Küçük çocuğun kolundan yaralandığı kaza öğle saatlerinde Yenişehir ilçesin Dağkapı Meydanı'nda meydana geldi.

Küçük çocuk, mendil satarken köpek tarafından ısırıldı

Meydanda mendil satan Eyüp H.'ye sokak köpeği saldırdı.

Küçük çocuk, mendil satarken köpek tarafından ısırıldı

Köpeğin sağ kolundan yaraladığı Eyüp H., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Eyüp H., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Küçük çocuk, mendil satarken köpek tarafından ısırıldı

Eyüp H.'nin yardımına koşup köpeğe müdahale eden Maaz Alpaydıncı, "Biz burada oturmuş, etli ekmek yiyorduk. Çocuk burada mendil satıyordu.

Küçük çocuk, mendil satarken köpek tarafından ısırıldı

Köpek birden küçük çocuğa saldırdı. Biz de gidip müdahale ettik. Ardından ambulansı çağırdık, sağ kolundan ısırmıştı, ambulansla hastaneye götürdü" dedi.

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