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Küçükçekmece'de sokakta oynarken topuğundan vurulmuştu: 12 yaşındaki Abbas'ın futbol hayali yarım kaldı
Küçükçekmece'de sokakta oynarken topuğundan vurulmuştu: 12 yaşındaki Abbas'ın futbol hayali yarım kaldı
Küçükçekmece'de iki kişi arasında çıkan silahlı kavga sırasında sokakta top oynayan 12 yaşındaki Abbas Memiyev topuğuna isabet eden kurşunla yaralandı. Ameliyatla sağlığına kavuşan Abbas'ın, olaydan yalnızca 2 hafta önce futbol okuluna yazıldığı öğrenildi. Oğlunun yaşadıklarını anlatan baba Eflatun Memiyev, "Çocuğum iki hafta önce futbol okuluna yazılmıştı. Futbol kariyeri bu olay nedeniyle başlamadan bitti. Bu durum beni çok üzüyor" dedi.
Giriş Tarihi: 08.09.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 15:15