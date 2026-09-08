Küçükçekmece’de sokakta oynarken topuğundan vurulmuştu: 12 yaşındaki Abbas’ın futbol hayali yarım kaldı

"DURDUĞU YERDE ÇOCUĞUM VURULDU"

Yaşadıkları karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen Memiyev, "Durduğu yerde, hiçbir şey yokken birdenbire çocuğum vurulmuş. Arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıkmıştı. Çok şükür ayağına isabet etti. Başka bir yerine isabet etseydi daha kötü olabilirdi" ifadelerini kullandı. Olayın ardından şikâyetçi olduklarını belirten Memiyev, "Onlardan hiç kimse bize gelmedi. Kim olduklarını bilmiyoruz, kimin vurduğu belli değil. Biz şikâyetçi olduk. Tabii ki ceza almalarını istiyoruz. Bizim için en önemlisi çocuğumun sağlık durumunun iyi olması" diye konuştu.