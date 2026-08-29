Küflü gıdayı sakın koklamayın! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu görünmeyen tehlikeye açıkladı

Buzdolabında unutulmuş bir peynir, ekmek ya da salça kavanozunu açınca çoğumuz aynı şeyi yaparız: Önce burnumuza yaklaştırır, sonra karar veririz. Oysa küflenmiş gıdayı koklamak doğru değildir. Çünkü burnunuza yalnızca kötü koku değil, küf sporları da çekebilirsiniz.