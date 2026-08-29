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Küflü gıdayı sakın koklamayın! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu görünmeyen tehlikeye açıkladı
Küflü gıdayı sakın koklamayın! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu görünmeyen tehlikeye açıkladı
Buzdolabında küflenmiş bir gıda gördüğünüzde koklayarak bozulup bozulmadığını anlamaya çalışıyorsanız, farkında olmadan sağlığınızı riske atıyor olabilirsiniz. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, masum görünen bu alışkanlığın küf sporlarından mikotoksinlere kadar ciddi tehlikeler barındırabileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.
Giriş Tarihi: 29.08.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 09:31