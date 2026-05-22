KURBANLIK FİYATLARI 2026 LİSTESİ: İstanbul, Ankara, İzmir... İl il küçükbaş, büyükbaş fiyatı ne kadar?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu durumda "Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer aldı. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatları bölgelere göre farklılık gösterirken Kurban Bayramı öncesi piyasadaki güncel rakamlar dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 21.05.2026 14:58 Güncelleme Tarihi: 22.05.2026 06:11
2026 Kurban Bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Bu durumda 2026 yılında bazı illerdeki tahmini kurbanlık hayvan satış fiyatları ön plana çıktı. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kurbanlık pazarlarında hareketlilik artarken, vatandaşlar da açıklanan fiyatları sorgulamaya başladı.

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

  • Büyükbaş: 150.000 – 450.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 480 – 500 – 520 TL
  • Küçükbaş: 20.000 – 45.000 TL/baş
  • Küçükbaş canlı kilo: 480 – 500 – 520 TL
İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

  • Büyükbaş: 140.000 – 400.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 480 – 500 TL
  • Küçükbaş: 20.000 – 35.000 TL/baş
  • Küçükbaş canlı kilo: 450 – 470 TL
ANKARA

  • Büyükbaş: 120.000 – 350.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 380 – 420 – 450 TL
  • Küçükbaş: 20.000 – 35.000 TL/baş
  • Küçükbaş canlı kilo: 400 – 420 – 450 TL
İZMİR

  • Büyükbaş: 130.000 – 350.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 380 – 420 – 450 TL
  • Küçükbaş: 15.000 – 40.000 TL/baş
  • Küçükbaş canlı kilo: 400 – 425 – 450 TL
BURSA

  • Büyükbaş: 150.000 – 350.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 450 – 480 – 500 TL
  • Küçükbaş: 20.000 – 50.000 TL/baş
  • Küçükbaş canlı kilo: 430 – 450 – 470 TL
ADANA

  • Büyükbaş: 120.000 – 250.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 340 – 400 TL
  • Küçükbaş: 20.000 – 40.000 TL/baş
  • Küçükbaş canlı kilo: 320 – 400 TL
ANTALYA

  • Büyükbaş: 130.000 – 300.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 450 – 470 TL
  • Küçükbaş: 15.000 – 35.000 TL/baş
  • Küçükbaş canlı kilo: 450 – 470 TL
KONYA

  • Büyükbaş: 120.000 – 350.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 360 – 380 – 400 TL
  • Küçükbaş: 20.000 – 35.000 TL/baş
  • Küçükbaş canlı kilo: 350 – 380 TL
GAZİANTEP

  • Büyükbaş: 180.000 – 300.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 350 – 380 – 400 TL
  • Küçükbaş: 22.000 – 30.000 TL/baş
  • Küçükbaş canlı kilo: 300 – 330 TL
ŞANLIURFA

  • Büyükbaş: 120.000 – 250.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 380 – 400 TL
  • Küçükbaş: 15.000 – 35.000 TL/baş
  • Küçükbaş canlı kilo: 320 – 350 – 380 TL
İZMİT

  • Büyükbaş: 150.000 – 350.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 350 – 400 – 450 TL
  • Küçükbaş: 25.000 – 50.000 TL/baş
  • Küçükbaş canlı kilo: 400 – 450 – 500 TL
DİYARBAKIR

  • Büyükbaş: 150.000 – 300.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 340 – 360 TL
  • Küçükbaş: 15.000 – 30.000 TL/baş
  • Küçükbaş canlı kilo: 300 – 320 TL
HATAY

  • Büyükbaş: 120.000 – 350.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 370 TL
  • Küçükbaş: 18.000 – 35.000 TL/baş
  • Küçükbaş canlı kilo: 390 TL
BALIKESİR

  • Büyükbaş: 120.000 – 350.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 400 – 450 TL
  • Küçükbaş: 15.000 – 30.000 TL/baş
  • Küçükbaş canlı kilo: 400 – 450 TL
ERZURUM

  • Büyükbaş: 120.000 – 350.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 390 – 410 – 440 TL
  • Küçükbaş: 15.000 – 30.000 TL/baş
  • Küçükbaş canlı kilo: 300 – 330 TL
VAN

  • Büyükbaş: 150.000 – 400.000 TL/baş
  • Küçükbaş: 15.000 – 40.000 TL/baş
TRABZON

  • Büyükbaş: 120.000 – 300.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 400 – 425 TL
  • Küçükbaş: 15.000 – 30.000 TL/baş
SAMSUN

  • Büyükbaş: 125.000 – 300.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 400 – 450 TL
  • Küçükbaş: 16.000 – 35.000 TL/baş
SAKARYA

  • Büyükbaş: 130.000 – 350.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 390 – 420 – 450 TL
  • Küçükbaş: 25.000 – 45.000 TL/baş
  • Küçükbaş canlı kilo: 450 – 470 TL
AFYONKARAHİSAR

  • Büyükbaş: 140.000 – 250.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 400 – 450 TL
  • Küçükbaş: 20.000 – 30.000 TL/baş
  • Küçükbaş canlı kilo: 350 – 400 TL
ESKİŞEHİR

  • Büyükbaş: 170.000 – 300.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 380 TL
  • Küçükbaş: 25.000 – 35.000 TL/baş
  • Küçükbaş canlı kilo: 380 – 400 TL
KASTAMONU

  • Büyükbaş: 120.000 – 300.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 360 – 380 – 400 TL
  • Küçükbaş: 20.000 – 30.000 TL/baş
ÇANAKKALE

  • Büyükbaş: 150.000 – 400.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 400 – 440 TL
  • Küçükbaş: 20.000 – 35.000 TL/baş
  • Küçükbaş canlı kilo: 350 – 400 TL
KARAMAN

  • Büyükbaş: 130.000 – 350.000 TL/baş
  • Büyükbaş canlı kilo: 400 – 420 – 450 TL
  • Küçükbaş: 20.000 – 35.000 TL/baş
  • Küçükbaş canlı kilo: 400 – 420 TL