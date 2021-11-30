Küresel ısınmada kritik rol oynayacak! 8 kat daha fazla depoluyor...

KÜRESEL ISINMADA KRİTİK ROL OYNAYACAK! 8 KAT DAHA FAZLA DEPOLUYOR...

SPUN, bugün yaptığı açıklamada yüksek miktarda bağış aldıklarını ve bu bağışın yeraltı mantar ağının keşfi ve haritalanmasında kullanacağını duyurdu. SPUN'un bilimsel projesi kapsamında, trilyonlarca kilometrelik yeraltı ağlarını kurtarma ve karbonun tutulmasına, besin maddelerinin taşınmasına ve ekosistem biyo-çeşitliliğinin korunmasına yardımcı olmak için mantar ağlarının haritalanacağı ifade edildi.

Mantar ağlarına sahip ekosistemlerin, bu tür ağları olmayan ekosistemlere göre sekiz kat daha fazla karbon depoladığı belirtildi.





TRÜF BİR YERALTI MANTAR ÇEŞİDİ OLARAK BİLİNİYOR



Bilim insanları proje kapsamında, ağ biyo-çeşitliliğini ve karbon tutma etkin noktalarını keşfetmek için önümüzdeki 18 ay içinde tüm kıtalardaki ekosistemlerden 10.000 örnek toplayacak.