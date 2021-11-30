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Küresel ısınmada kritik rol oynayacak! 8 kat daha fazla depoluyor...

Yeraltı Ağlarını Koruma Derneği (SPUN), bugün yaptığı açıklamada yeraltı mantar ağlarının ilk küresel keşfini yaparak haritalayacağını duyurdu. Aralarında trüf mantarının da bulunduğu yeraltı mantar ağlarının, yüzeyin altında kritik bir rol oynayarak karbon dioksiti 8 kat daha fazla depoladığı ve besinleri ekosistemler arasında taşıdığı ifade edildi.

DHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 30.11.2021 15:47 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 15:48
Küresel ısınmada kritik rol oynayacak! 8 kat daha fazla depoluyor...

KÜRESEL ISINMADA KRİTİK ROL OYNAYACAK! 8 KAT DAHA FAZLA DEPOLUYOR...

Küresel ısınmada kritik rol oynayacak! 8 kat daha fazla depoluyor...

SPUN, bugün yaptığı açıklamada yüksek miktarda bağış aldıklarını ve bu bağışın yeraltı mantar ağının keşfi ve haritalanmasında kullanacağını duyurdu. SPUN'un bilimsel projesi kapsamında, trilyonlarca kilometrelik yeraltı ağlarını kurtarma ve karbonun tutulmasına, besin maddelerinin taşınmasına ve ekosistem biyo-çeşitliliğinin korunmasına yardımcı olmak için mantar ağlarının haritalanacağı ifade edildi.

Küresel ısınmada kritik rol oynayacak! 8 kat daha fazla depoluyor...

Mantar ağlarına sahip ekosistemlerin, bu tür ağları olmayan ekosistemlere göre sekiz kat daha fazla karbon depoladığı belirtildi.

Küresel ısınmada kritik rol oynayacak! 8 kat daha fazla depoluyor...

TRÜF BİR YERALTI MANTAR ÇEŞİDİ OLARAK BİLİNİYOR

Bilim insanları proje kapsamında, ağ biyo-çeşitliliğini ve karbon tutma etkin noktalarını keşfetmek için önümüzdeki 18 ay içinde tüm kıtalardaki ekosistemlerden 10.000 örnek toplayacak.

Küresel ısınmada kritik rol oynayacak! 8 kat daha fazla depoluyor...

Elde edilen haritalar, daha fazla karbon depolama ve aşırı iklim olaylarından kurtulma potansiyeline sahip yüksek öncelikli bölgeleri belirlemek için kullanılacak. Soflarda yüksek fiyatıyla ünlenen trüf mantarı ise bir yeraltı mantarı olarak biliniyor.

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