Trend Galeri Trend Yaşam Kuruluş Orhan neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı?

Ekranların en sevilen tarihi dizisi Kuruluş Orhan Çarşamba akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bugün yeni bölümün TV yayın akışında yer almaması sebebiyle diziseverler Kuruluş Orhan neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorularına yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 31.12.2025 17:24 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:26
ATV'nin ilgiyle takip edilen tarihi dizisi Kuruluş Orhan, her hafta Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşurken bu akşam yayın akışında yer almaması dikkat çekti. 31 Aralık tarihinde yeni bölümün ekranda olmaması üzerine diziseverler Kuruluş Orhan neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenlerin yanıtı;

KURULUŞ ORHAN BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Kuruluş Orhan dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

31 Aralık 2025 ATV yayın akışına göre, dizi saatinde Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışma programı, Yılbaşı Özel bölümüyle ekranlarda olacak.

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni bölümü gelecek hafta yayınlanacak. Yılbaşı nedeniyle yayına bir haftalık ara veren yapım gelecek hafta kaldığı yerden devam edecek.