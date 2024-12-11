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KURULUŞ OSMAN 174. BÖLÜM İZLE | 11 Aralık ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

ATV'nin reytinglerde zirveye yerleşen ve büyük bir izleyici kitlesine sahip Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü için hazırlıklar hızla devam ediyor. Ahmet Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği, Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecine dair heyecan verici detaylar sunan bu tarihi yapım, izleyicilerine yine soluksuz bir deneyim vaat ediyor. Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümlerini kaçırmamak isteyenler için ATV izleme ekranını arama motorlarında mercek altına aldı. İşte, 11 Aralık Çarşamba ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm kesintisiz HD izle…

Giriş Tarihi: 11.12.2024 18:28 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 18:28
KURULUŞ OSMAN 174. BÖLÜM İZLE | 11 Aralık ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

Kuruluş Osman'ın 174. bölümü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey ve Ali Sürmeli gibi ünlü oyuncuların başrolünde yer aldığı bu aksiyon dolu dizi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni bölüm için izleyiciler, ATV dizi izle ekranı üzerinden 174. bölümü HD olarak izleyebilmek için arayışa geçti. İşte, 11 Aralık ATV Kuruluş Osman yeni bölüm izleme ekranı haberin devamında...

KURULUŞ OSMAN 174. BÖLÜM İZLE | 11 Aralık ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman yeni bölümü ile 11 Aralık Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.atv.com.tr/kurulus-osman/bolumler

KURULUŞ OSMAN 174. BÖLÜM İZLE | 11 Aralık ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
ATV ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 11 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek 174. bölümü nefes kesecek. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey, Karesi Bey'le kozlarını paylaşırken Sofia'nın obaya sızdırdığı Poena (Halime) ilk fırsatta Bala'yı öldürmek için hamle yapar. Bala Hatun, öldü sandığı kızı tarafından hançerlenecek midir?

KURULUŞ OSMAN 174. BÖLÜM İZLE | 11 Aralık ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

KURULUŞ OSMAN DİZSİNİN KONUSU NE?
Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.

Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi!

KURULUŞ OSMAN 174. BÖLÜM İZLE | 11 Aralık ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU
Burak Özçivit (Osman Bey), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Ali Sürmeli (Karesi Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Özgür Çevik (Lucas), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Buçe Buse Kahraman (Begüm Hatun), Feyza Işık (Hazal Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Ekin Mert Daymaz (İlbay), Ali Önsöz (Yusuf), Erdem Şanlı (Saruca), Taner Ertürkler (Bayhan Bey), Fatih Ayhan (Baysungur), Yıldırım Gücük (Gencer Bey), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp), Ekin Pasvanoğlu (Ayşe), Sonat Dursun (Sancar Bey), İsmail Erkan Bilben (Kanyumaz), Aybike Enişte (Kısmet Hatun)

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