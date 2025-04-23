Kuruluş Osman 189. bölüm izle tamamı kesintisiz! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça

ATV ekranlarında altıncı sezonuyla izleyici karşısına çıkan ve reyting listelerinde zirveyi bırakmayan Kuruluş Osman, 189. bölümüyle izleyicisini yine ekran başına kilitliyor. Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in Osman Bey karakterine hayat verdiği dizi, Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. 23 Nisan 2025 tarihli yeni bölümde Osman Bey ve Bala Hatun, çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken Halime'nin uçurumdan atlayışı herkesi derinden sarsar. Ardından Osman Bey ve Bala Hatun, Halime'yi bulmak için harekete geçer. Peki yeni bölümde başka neler yaşanacak? Kuruluş Osman son bölüm izle, kesintisiz!