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Kuruluş Osman 189. bölüm izle tamamı kesintisiz! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça

ATV ekranlarında altıncı sezonuyla izleyici karşısına çıkan ve reyting listelerinde zirveyi bırakmayan Kuruluş Osman, 189. bölümüyle izleyicisini yine ekran başına kilitliyor. Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in Osman Bey karakterine hayat verdiği dizi, Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. 23 Nisan 2025 tarihli yeni bölümde Osman Bey ve Bala Hatun, çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken Halime'nin uçurumdan atlayışı herkesi derinden sarsar. Ardından Osman Bey ve Bala Hatun, Halime'yi bulmak için harekete geçer. Peki yeni bölümde başka neler yaşanacak? Kuruluş Osman son bölüm izle, kesintisiz!

Giriş Tarihi: 23.04.2025 17:47 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 18:44
Kuruluş Osman 189. bölüm izle tamamı kesintisiz! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman, altıncı sezonuyla Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Osman Bey'in destansı hikayesi ve amansız mücadelesi, son bölümde de izleyicileri ekran başına topladı. Aksiyonun tavan yaptığı 189. bölümde heyecan bir an olsun düşmedi. Kuruluş Osman yeni bölümü tek parça, full HD ve kesintisiz izle

Kuruluş Osman 189. bölüm izle tamamı kesintisiz! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça

KURULUŞ OSMAN 189. BÖLÜM İZLE

23 Nisan 2025 tarihli bölümü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman 189. bölüm izle tamamı kesintisiz! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça

SON BÖLÜM ÖZETİ

HALİME ÖLECEK Mİ?

Osman Bey ve Bala Hatun tam evlatlarına kavuşmuşken, Halime'nin uçurumdan atlamasıyla büyük bir yıkım yaşarlar. Halime'yi aramaya başlarlar. Sofia da Bala Hatun ve Osman Bey'e katılır. Bala Hatun ve Sofia, Halime için birbirine girer. Sofia ''Sen onu istemeseydin yaşıyor olacaktı'' diyerek Bala Hatun'u suçlar. Yıllar evvel bir dere kenarında anne ve babasından koparılan Halime şimdi de bir dere kenarında hayattan mı kopacaktır? Halime ölecek midir?

Kuruluş Osman 189. bölüm izle tamamı kesintisiz! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça

GONCA HATUN ALAADDİN'İN GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLÜYOR MU?

Öte yanda Alaeddin ve Gonca Kuçar'ın elinde esir olmuşlardır. Alaeddin, Kuçar'a Olcaytu'nun kızını ve torununu öldürenin Sofia olduğunu söyler. Alaeddin ve Gonca'nın akıbeti ne olacaktır? Gonca Hatun, Alaeddin'in gözleri önünde ölecek midir?

Kuruluş Osman 189. bölüm izle tamamı kesintisiz! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça

HOLOFİRA MÜSLÜMAN OLUYOR

Yaşanan olaylardan sonra Kayı obasına büyük bir keder çökmüşken Holofira'nın Müslüman olması büyük bir sevinci beraberinde getirir. Holofira'nın, Nilüfer Hatun oluşuyla büyük bir mutluluk yaşayan Orhan Bey de Kuçar tehlikesine karşı kardeşi Alaeddin'in ardından gitmek istediğini söyler. Orhan Bey, Alaeddin ve Gonca'ya yetişebilecek midir?