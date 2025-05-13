Trend Galeri Trend Yaşam Kuruluş Osman bu hafta var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs 2025 ATV yayın akışı

Kuruluş Osman bu hafta var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs 2025 ATV yayın akışı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, her çarşamba akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Ancak sevilen tarihi yapım, 14 Mayıs 2025 ATV yayın akışı listesinde yer almıyor. Bu gelişmenin ardından izleyiciler Kuruluş Osman bu hafta neden yok, 192. bölüm ne zaman yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. Dizinin takipçileri Kuruluş Osman 192. bölüm yayın tarihi ile ilgili güncel bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, Kuruluş Osman bu hafta var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 20:35 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 20:35
Kuruluş Osman bu hafta var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs 2025 ATV yayın akışı

Kuruluş Osman bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları ile gündemde. Burak Özçivit'in Osman Bey'e hayat verdiği dizi reytinglerin zirvesinde yer alıyor. Çarşamba akşamlarının sevilen dizisinin yeni bölümü 14 Mayıs Çarşamba ATV yayın akışı listesinde yer almıyor. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı, yeni bölüm neden yok, 156. Bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 14 Mayıs 2025 ATV yayın akışı ve Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi hakkında detaylar.

Kuruluş Osman bu hafta var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs 2025 ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN BU HAFTA VAR MI YOK MU?

Her Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Kuruluş Osman dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

14 Mayıs 2025 ATV yayın akışı listesine göre Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

Onun yerine dizi saatinde Ziraat Türkiye Kupası final maçı meydana gelecek.

Kuruluş Osman bu hafta var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs 2025 ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

ZTK Trabzonspor Galatasaray final maçı sebebiyle Kuruluş Osman bu hafta yayınlanmayacak.

ATV yayın akışında yapılan değişiklikle birlikte dizinin yeni bölümü ileri bir tarihte seyirci ile buluşacak.

Kuruluş Osman bu hafta var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs 2025 ATV yayın akışı

14 MAYIS 2025 ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 av Ana Haber

19:45 Finale Doğru

20:45 Trabzonspor-Galatasaray

22:50 Kupa Töreni

23:30 Kuruluş Osman (tekrar)

Kuruluş Osman bu hafta var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs 2025 ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kayı obasında büyük bir heyecan yaşanıyor. Osman Bey, fetih ateşini yakarak obasında büyük bir sefer hazırlığını başlatıyor. Yeni hedefler ve fetih planları doğrultusunda obada hummalı bir çalışma yürütülüyor. Alp ve beyler, Osman Bey'in öncülüğünde fütuhata hazırlanırken, stratejik hamleler de ardı ardına geliyor. Kayı obasında büyük bir heyecan yaşanıyor. Osman Bey, fetih ateşini yakarak obasında büyük bir sefer hazırlığını başlatıyor. Yeni hedefler ve fetih planları doğrultusunda obada hummalı bir çalışma yürütülüyor. Alp ve beyler, Osman Bey'in öncülüğünde fütuhata hazırlanırken, stratejik hamleler de ardı ardına geliyor.