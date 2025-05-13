Trend Galeri Trend Yaşam Kuruluş Osman bu hafta var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs 2025 ATV yayın akışı

Kuruluş Osman bu hafta var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs 2025 ATV yayın akışı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, her çarşamba akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Ancak sevilen tarihi yapım, 14 Mayıs 2025 ATV yayın akışı listesinde yer almıyor. Bu gelişmenin ardından izleyiciler Kuruluş Osman bu hafta neden yok, 192. bölüm ne zaman yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. Dizinin takipçileri Kuruluş Osman 192. bölüm yayın tarihi ile ilgili güncel bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, Kuruluş Osman bu hafta var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar.