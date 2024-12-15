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Kütahya Tavşanlı’da kahreden olay: Mehmet Derin hayatını kaybetti!

Yürekleri yakan olay Tavşanlı ilçesinde meydana geldi. Kullandığı motosikletle aydınlatma direğine çarpan 20 yaşındaki Mehmet Derin hayatını kaybetti...

DHA
Giriş Tarihi: 15.12.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 11:36
Kütahya Tavşanlı’da kahreden olay: Mehmet Derin hayatını kaybetti!

Feci kaza, saat 01.00 sıralarında Durak Mahallesi Işıkveren Caddesi'nde yaşandı. Mehmet Derin'in hakimiyetini kaybettiği 43 AGM 488 plakalı motosiklet, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.

Kütahya Tavşanlı’da kahreden olay: Mehmet Derin hayatını kaybetti!

Kazada, Derin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kütahya Tavşanlı’da kahreden olay: Mehmet Derin hayatını kaybetti!

Mehmet Derin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Derin, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Kütahya Tavşanlı’da kahreden olay: Mehmet Derin hayatını kaybetti!

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor...

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