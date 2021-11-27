Kütahya'da 8 bin yıllık gizem! Uzman isim duyurdu! Bulunan izler, bilinmeyen bir krallığa ait!

Kütahya arkeoloji tarihine damga vuracak gelişmelere sahne oldu. 'Kütahya'nın kalbi' olarak bilinen 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'ünde şimdiye kadar hiç bilinmeyen bir krallığın izlerine rastlandı. Uzman isim Doç. Dr. Erkan Fidan, "Tavşanlı Höyük'ün 50 hektara yaklaşan boyutuyla bugüne kadar bilinmeyen bir krallığın başkenti olduğunu düşünüyoruz" sözleriyle duyurdu.

Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'teki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan bulguların laboratuvar sonuçlarına göre, bilinmeyen bir krallığa ait izlere rastlandı.

8 BİN 100 YIL Kazı başkanlığını yürüten Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, AA muhabirine, Kütahya'nın bilinen en eski yerleşmesi konumundaki Tavşanlı Höyük'te yapılan karbon 14 analizlerinin sonuçlarına göre 8 bin 100 yıl önce bu alanda iskanın başladığını söyledi.

Sonrasında yerleşmede 5 bin yıl önce şehirleşmeye geçildiğini ve yaklaşık 4 bin sene önce ise Tavşanlı Höyük'ün büyük bir kent haline geldiğini saptadıklarını belirten Fidan, şöyle konuştu: "Yaz aylarında arazi çalışmalarını gerçekleştirdik. Ekim sonunda arazi etabının bitmesinin ardından laboratuvar çalışmaları başladı.

Türk Tarih Kurumunun verdiği destek ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yaş tayini analizleri gerçekleştirildi. Bu analizlerin bölge için yeni ve ilginç sonuçlar ortaya çıkardığını söyleyebilirim.