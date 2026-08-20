Kuytul soruşturmasında 25 yıllık mensuptan çarpıcı ifade: “Kimin ne konuşacağını dahi Alparslan Kuytul belirliyor”

Benzer yöntemin Koray Sarısaçlı konusunda da uygulandığını ifade eden Güler, yaklaşık 10 kişinin bir binada toplandığını ve kendilerine videoda ne söyleyeceklerinin anlatıldığını söyledi. Video çekmek istemeyen bir kişinin yapıdan uzaklaştırıldığını belirten Güler, bazı mensupların görevlerini kaybetme ve cemaatten dışlanma korkusuyla video çekmek zorunda kaldığını ifade etti. Söz konusu videoların Alparslan Kuytul tarafından organize edildiğini belirten Güler, "Kimin ne konuşacağını, ne anlatacağını dahi Alparslan Kuytul belirlemektedir" şeklinde beyanda bulundu

Çekilen görüntülerin yapıya ait sosyal medya hesaplarında yayıldığını ve diğer mensuplar tarafından geniş kitlelere ulaştırıldığını söyledi.

"CEMAATTEN AYRILANLARLA GÖRÜŞMEYİN"

Güler, ifadesinde Galip Kıran, Hasan Koyuncu ve Koray Sarısaçlı'nın isimlerine de yer verdi. Bu kişilerin Alparslan ve Semra Kuytul ile yaşadıkları sorunların ardından itibarlarını hedef alan kampanyalara maruz kaldığını belirten Güler, Koray Sarısaçlı ve ailesinin özel hayatı ve namusu üzerinden suçlandığını, benzer yöntemin daha sonra kendi ailesine karşı da uygulandığını söyledi. Yapıdan ayrılan veya liderliği eleştiren kişilerin diğer mensuplarla görüşmesinin de engellendiğini belirten Güler, kendisinin "hain" ilan edildiğini aktardı. Ailesiyle görüşmeye devam eden mensupların da hedef gösterildiğini ifade eden Güler, bir yayında bu kişiler için "Bunlarla görüşende cemaat kanı yoktur, bunlarla görüşen kansızdır" ifadelerinin kullanıldığını söyledi.

"MANİPÜLE EDİN, ALGI OLUŞTURUN"

Güler, "Furkan Duruşu", "Furkan Harekatı Gündem" ve "Davet Meydanı" isimli sosyal medya hesaplarının kendisi ve ailesine yönelik kampanyalarda kullanıldığını belirtti. Bu hesaplardan aile şerefi ve özel hayatı hedef alan tehdit ve şantaj içerikli paylaşımlar yapıldığını aktaran Güler, hesapların Alparslan Kuytul ve yakın çevresinin yönlendirmesiyle hareket ettiğini söyledi. Sosyal medya kampanyalarının birkaç hesapla sınırlı olmadığını belirten Güler, binlerce paylaşım yapılarak konuların Türkiye gündemine taşınmaya çalışıldığını ifade etti. İsmail Ataş isimli bir yapı mensubunun ayrılan kişiler hakkında mizahi ve aşağılayıcı videolar hazırlamakla görevlendirildiğini belirten Güler, dosyaya sunduğunu söylediği bir mesajlaşmada videoların "manipüle edilmesi ve algı oluşturulması" amacıyla kullanıldığına ilişkin ifadeler bulunduğunu aktardı.