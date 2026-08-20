Trend Galeri Trend Yaşam Kuytul soruşturmasında 25 yıllık mensuptan çarpıcı ifade: “Kimin ne konuşacağını dahi Alparslan Kuytul belirliyor”

Kuytul soruşturmasında 25 yıllık mensuptan çarpıcı ifade: “Kimin ne konuşacağını dahi Alparslan Kuytul belirliyor”

Adana'da Alparslan Kuytul yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada dosyaya giren müşteki ifadesi, yapının iç işleyişine ilişkin dikkat çeken suçlamaları gündeme getirdi. Yaklaşık 25 yıl boyunca Furkan Vakfı içerisinde bulunduğunu belirten Mürsel Güler, kendisini ve ailesini hedef alan tehdit, şantaj ve sosyal medya kampanyaları yapıldığını söyledi. Güler, Alparslan ve Semra Kuytul'un eleştiren mensupları "hain" ve "ajan" ilan ettiğini, bazı kişilerin ise baskı altında video çekmeye zorlandığını ifade etti. Güler'in "2 gün herkes tweet atacak" şeklindeki talimat verildiği yönündeki beyanı ise soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici başlıklarından biri oldu.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 20.08.2026 16:46 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 16:48
Kuytul soruşturmasında 25 yıllık mensuptan çarpıcı ifade: Kimin ne konuşacağını dahi Alparslan Kuytul belirliyor

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının "Alparslan Kuytul Suç Örgütü"ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, yaklaşık 25 yıl boyunca yapı içerisinde bulunduğunu belirten müşteki Mürsel Güler'in ifadesi dosyaya girdi.

Kuytul soruşturmasında 25 yıllık mensuptan çarpıcı ifade: Kimin ne konuşacağını dahi Alparslan Kuytul belirliyor

Güler, Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un kendilerini eleştiren mensupları "hain" ve "ajan" ilan ettiğini, sosyal medya üzerinden hedef gösterdiğini, aile ve özel hayat üzerinden tehdit ve şantaj yapıldığını belirtti. Güler ayrıca bazı mensupların eleştirmenlere yönelik video çekmeye zorlandığını ve toplu sosyal medya paylaşımı talimatları verildiğini ifade etti.

Kuytul soruşturmasında 25 yıllık mensuptan çarpıcı ifade: Kimin ne konuşacağını dahi Alparslan Kuytul belirliyor

"ALPARSLAN HOCAM GELSE KAFALARINI KESER"

1998 yılında Furkan Vakfı ile tanıştığını ve yaklaşık 25 yıl boyunca yapı içerisinde aktif görev yaptığını belirten Güler, zaman içerisinde bazı uygulamaları eleştirmesi nedeniyle Alparslan Kuytul ile sorun yaşadığını söyledi. Kuytul'un siyasi söylemlerinin zamanla sertleştiğini düşündüğünü belirten Güler, hükümet yetkilileri, valiler, belediye başkanları, müftüler, cami görevlileri ve farklı dini gruplara yönelik söylemlerini eleştirdiğini, bu eleştirilerinin ardından yapı içerisinde itibarsızlaştırıldığını ifade etti.

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Kuytul soruşturmasında 25 yıllık mensuptan çarpıcı ifade: Kimin ne konuşacağını dahi Alparslan Kuytul belirliyor

Güler, Semra Kuytul'un bir toplantıda eleştirel isimler için "Biz fitnecilerin ayağını kestik, Alparslan Hocam gelse kafalarını keser" şeklinde sözler kullandığını belirtti. Başka bir konuşmada ise Alparslan Kuytul'un siyasi değerlendirmelerini eleştiren kişilerin "ağzının üstüne yumruk çakılması" yönünde ifadeler kullanıldığını kaydeden Güler, bu sözlerin eleştiren mensupları sindirmeye yönelik olduğunu söyledi. Güler ayrıca Semra Kuytul'un bir sosyal medya yayınında kendisini "karaktersiz", "terbiyesiz", "karakteri bozuk" ve "ajan" olarak nitelendirdiğini ifade etti.

Kuytul soruşturmasında 25 yıllık mensuptan çarpıcı ifade: Kimin ne konuşacağını dahi Alparslan Kuytul belirliyor

"AİLEMİN ŞEREFİYLE İLGİLİ BİLDİĞİ ŞEYLER VAR"

Güler'in ifadesinde kendisi ve ailesine yönelik tehditlere ilişkin de dikkat çeken bölümler yer aldı. Semra Kuytul'un kendisine "Hocam senin ne sırlarını biliyor, hocam bir konuşursa görürsün" dediğini belirten Güler, ardından Alparslan Kuytul'un da ailesinin şerefiyle ilgili bildiği şeyler bulunduğunu söylediğini aktardı.

Kuytul soruşturmasında 25 yıllık mensuptan çarpıcı ifade: Kimin ne konuşacağını dahi Alparslan Kuytul belirliyor

Bu sözleri şantaj ve susturma girişimi olarak değerlendiren Güler, sonraki süreçte kendisi ve ailesinin namusunu ve özel hayatını hedef alan sosyal medya paylaşımları yapıldığını belirtti. Güler ayrıca Semra Kuytul'un kendisinden Alparslan Kuytul'un bazı siyasi açıklamalarını desteklediğini söylemesini istediğini, bunu kabul etmemesi üzerine "Biz hayattayken kimse hocamıza saygısızlık yapamaz, yüzünüze tükürürüz" sözlerinin kullanıldığını ifade etti.

Kuytul soruşturmasında 25 yıllık mensuptan çarpıcı ifade: Kimin ne konuşacağını dahi Alparslan Kuytul belirliyor

"2 GÜN HERKES TWEET ATACAK"

Güler, sosyal medya faaliyetlerine ilişkin de dikkat çeken bilgiler verdi. Kendisi ve ailesinin hedef gösterilmesinin ardından yüzlerce kişinin katıldığı toplantılar yapıldığını belirten Güler, Alparslan Kuytul'un taraftarlarına iki gün boyunca kendisi ve ailesi hakkında paylaşım yapmaları yönünde talimat verdiğini söyledi. Güler, Kuytul'un "2 gün herkes tweet atacak, sonrasında bizim belirlediğimiz hesaplar tweet atacak" şeklinde talimat verdiğini belirtti.

Kuytul soruşturmasında 25 yıllık mensuptan çarpıcı ifade: Kimin ne konuşacağını dahi Alparslan Kuytul belirliyor

Bu süreçte kendisi ve ailesi hakkında binlerce hakaret ve tehdit içerikli paylaşım yapıldığını aktaran Güler, bunun "psikolojik linç kampanyasına" dönüştüğünü ifade etti. Adana'da çok sayıda kişinin bir araya getirildiğini, farklı şehirlerde ve yurt dışında da takipçilerin toplandığını belirten Güler, yaklaşık 8,5 saat süren bir yayınla kendisinin hedef gösterildiğini söyledi.

Kuytul soruşturmasında 25 yıllık mensuptan çarpıcı ifade: Kimin ne konuşacağını dahi Alparslan Kuytul belirliyor

"ZORLA VİDEO ÇEKTİRİLDİ"

Güler'in ifadesinde yapıdan ayrılan veya Alparslan Kuytul ile sorun yaşayan kişilere yönelik video çekimleri de yer aldı. Geçmişte Hasan Koyuncu hakkında manevi baskı altında video çekmeye zorlandığını belirten Güler, daha sonra bu nedenle pişman olduğunu ve Koyuncu'dan helallik istediğini anlattı.

Kuytul soruşturmasında 25 yıllık mensuptan çarpıcı ifade: Kimin ne konuşacağını dahi Alparslan Kuytul belirliyor

Benzer yöntemin Koray Sarısaçlı konusunda da uygulandığını ifade eden Güler, yaklaşık 10 kişinin bir binada toplandığını ve kendilerine videoda ne söyleyeceklerinin anlatıldığını söyledi. Video çekmek istemeyen bir kişinin yapıdan uzaklaştırıldığını belirten Güler, bazı mensupların görevlerini kaybetme ve cemaatten dışlanma korkusuyla video çekmek zorunda kaldığını ifade etti. Söz konusu videoların Alparslan Kuytul tarafından organize edildiğini belirten Güler, "Kimin ne konuşacağını, ne anlatacağını dahi Alparslan Kuytul belirlemektedir" şeklinde beyanda bulundu

Çekilen görüntülerin yapıya ait sosyal medya hesaplarında yayıldığını ve diğer mensuplar tarafından geniş kitlelere ulaştırıldığını söyledi.

"CEMAATTEN AYRILANLARLA GÖRÜŞMEYİN"

Güler, ifadesinde Galip Kıran, Hasan Koyuncu ve Koray Sarısaçlı'nın isimlerine de yer verdi. Bu kişilerin Alparslan ve Semra Kuytul ile yaşadıkları sorunların ardından itibarlarını hedef alan kampanyalara maruz kaldığını belirten Güler, Koray Sarısaçlı ve ailesinin özel hayatı ve namusu üzerinden suçlandığını, benzer yöntemin daha sonra kendi ailesine karşı da uygulandığını söyledi. Yapıdan ayrılan veya liderliği eleştiren kişilerin diğer mensuplarla görüşmesinin de engellendiğini belirten Güler, kendisinin "hain" ilan edildiğini aktardı. Ailesiyle görüşmeye devam eden mensupların da hedef gösterildiğini ifade eden Güler, bir yayında bu kişiler için "Bunlarla görüşende cemaat kanı yoktur, bunlarla görüşen kansızdır" ifadelerinin kullanıldığını söyledi.

"MANİPÜLE EDİN, ALGI OLUŞTURUN"

Güler, "Furkan Duruşu", "Furkan Harekatı Gündem" ve "Davet Meydanı" isimli sosyal medya hesaplarının kendisi ve ailesine yönelik kampanyalarda kullanıldığını belirtti. Bu hesaplardan aile şerefi ve özel hayatı hedef alan tehdit ve şantaj içerikli paylaşımlar yapıldığını aktaran Güler, hesapların Alparslan Kuytul ve yakın çevresinin yönlendirmesiyle hareket ettiğini söyledi. Sosyal medya kampanyalarının birkaç hesapla sınırlı olmadığını belirten Güler, binlerce paylaşım yapılarak konuların Türkiye gündemine taşınmaya çalışıldığını ifade etti. İsmail Ataş isimli bir yapı mensubunun ayrılan kişiler hakkında mizahi ve aşağılayıcı videolar hazırlamakla görevlendirildiğini belirten Güler, dosyaya sunduğunu söylediği bir mesajlaşmada videoların "manipüle edilmesi ve algı oluşturulması" amacıyla kullanıldığına ilişkin ifadeler bulunduğunu aktardı.

#ADANA