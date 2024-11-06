Kuzenlerin sosyal medya kavgası kanlı bitti: Kefenini hazırla geliyorum!
Gaziantep'te amca çocukları arasında çıkan kavgada ölenlerden birinin son anları bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgaya ise iki kuzenin sosyal medya üzerindeki mesajlaşmalarının neden olduğu öğrenilirken ölenlerden Eyüp Keren'in kuzenine "Kefenini hazırla geliyorum" şeklinde mesaj atıp kavganın yaşandığı adrese gittiği ve burada kuzeni tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 06.11.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:27