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Kuzenlerin sosyal medya kavgası kanlı bitti: Kefenini hazırla geliyorum!

Gaziantep'te amca çocukları arasında çıkan kavgada ölenlerden birinin son anları bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgaya ise iki kuzenin sosyal medya üzerindeki mesajlaşmalarının neden olduğu öğrenilirken ölenlerden Eyüp Keren'in kuzenine "Kefenini hazırla geliyorum" şeklinde mesaj atıp kavganın yaşandığı adrese gittiği ve burada kuzeni tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 06.11.2024 13:08 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:27
Kuzenlerin sosyal medya kavgası kanlı bitti: Kefenini hazırla geliyorum!

Şahinbey ilçesinin Fırat Mahallesi Hasip Dürri Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Eyüp Keren ve kuzeni Adil Keren arasında sosyal medya üzerinden tartışma çıktı. Karşılıklı sert mesajların atıldığı tartışma sırasında Eyüp Keren, kuzenine "Kefenini hazırla, geliyorum" dedikten sonra kardeşi Mehmet Keren'i de yanına alarak kuzenlerinin Fırat mahallesindeki işyerinin önüne geldi.

Kuzenlerin sosyal medya kavgası kanlı bitti: Kefenini hazırla geliyorum!

"KEFENİNİ HAZIRLA, GELİYORUM"

Tartışmada haberi olan Muhittin Keren kardeşi Adil'i işyerinin arka tarafına göndererek dışarı çıkıp kuzenlerini yatıştırmaya çalıştı. Bu sırada Eyüp Keren üzerindeki tabancayla kuzenin karnına doğru ateş etti. Silah sesi üzerine Adil Keren de işyerindeki pompalı tüfekle dışarı çıkıp kuzenlerinin üzerine ateş açtı.

Kuzenlerin sosyal medya kavgası kanlı bitti: Kefenini hazırla geliyorum!

Kavgada 31 yaşındaki Mehmet Keren olay yerinde hayatını kaybederken Eyüp Keren, Muhittin Keren ve Adil Keren de yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri 45 yaşındaki Muhittin Eyüp ve Adil Keren'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Eyüp Keren acil serviste kurtarılamazken durumu ağır olan Muhittin Keren ise ameliyata alındı. Yoğun bakıma alınan Muhittin Keren'in bilincinin kapalı olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Adil Keren ve bir kişiyi daha gözaltına aldı.

Kuzenlerin sosyal medya kavgası kanlı bitti: Kefenini hazırla geliyorum!

Öte yanda kavgada göğsünden yaralanan ve kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Eyüp Keren'in ölümünden önceki son anları yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Birkaç saniye süren videoda, göğsüne isabet eden mermiyle yaralanan Eyüp Keren'in elinde tabancayla karşıya doğru yürümesi yer alıyor.

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