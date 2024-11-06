Kuzenlerin sosyal medya kavgası kanlı bitti: Kefenini hazırla geliyorum!

Kavgada 31 yaşındaki Mehmet Keren olay yerinde hayatını kaybederken Eyüp Keren, Muhittin Keren ve Adil Keren de yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri 45 yaşındaki Muhittin Eyüp ve Adil Keren'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Eyüp Keren acil serviste kurtarılamazken durumu ağır olan Muhittin Keren ise ameliyata alındı. Yoğun bakıma alınan Muhittin Keren'in bilincinin kapalı olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Adil Keren ve bir kişiyi daha gözaltına aldı.