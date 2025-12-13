Trend Galeri Trend Yaşam Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve kız kardeşi hakkında şok gerçekler! Çarpıcı detaylar...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve kız kardeşi hakkında şok gerçekler! Çarpıcı detaylar...

Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'yi yöneten Kim Jong-un, İsviçre'deki gizli eğitim yıllarından lüks tutkusuna, ailesi içindeki kanlı tasfiyelerden ülke halkını en ince ayrıntısına kadar kontrol eden baskıcı rejimine uzanan uç noktalarla hem gizemli hem de tartışmalı bir lider profili çizerken, kız kardeşi Kim Yo Jong, gizemli geçmişi, hızla yükselen siyasi gücü ve Güney Kore'ye yönelik sert açıklamalarıyla Pyongyang yönetiminin yeni ve en etkili figürü olarak öne çıkıyor; birçok uzman artık onu ülkenin gelecekteki en muhtemel lideri olarak görüyor...

Giriş Tarihi: 13.12.2025 16:42 Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 16:52