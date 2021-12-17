Kuzey Kore’de 11 gün boyunca gülmek yasaklandı! Nedeni ise şaşkına çevirdi

Kuzey Kore'den yine ilginç ve şoke edici bir haber geldi. Ülkede eski lider Kim Jong İl'in yası var.

Kim Jong-il'in ölümünden 10 yıl sonra, Kuzey Koreliler, gülmelerine, alkol kullanmalarına hatta markete gitmelerine bile izin verilmeyen 11 günlük yas dönemine girdi.

"ALKOL ALMAYIN VE GÜLMEYİN" Radyodan yapılan anonsta "Yas döneminde alkol almamalıyız, gülmemeliyiz veya eğlenceli aktivitelerde yer almamalıyız." denildi.