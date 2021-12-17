Kuzey Kore’de 11 gün boyunca gülmek yasaklandı! Nedeni ise şaşkına çevirdi

Kuzey Kore'den yine ilginç ve şoke edici bir haber geldi. Ülkede eski lider Kim Jong İl'in yası var.
94'TEN 2011'E KADAR YÖNETTİ
Kim Jong-il, 1994'ten 2011'deki ölümüne kadar Kuzey Kore'yi yönetti.
Kim Jong-il'in ölümünden 10 yıl sonra, Kuzey Koreliler, gülmelerine, alkol kullanmalarına hatta markete gitmelerine bile izin verilmeyen 11 günlük yas dönemine girdi.
"ALKOL ALMAYIN VE GÜLMEYİN"
Radyodan yapılan anonsta "Yas döneminde alkol almamalıyız, gülmemeliyiz veya eğlenceli aktivitelerde yer almamalıyız." denildi.
ALIŞVERİŞ DE YASAK
İsmi açıklanmayan kaynak, Kuzey Korelilerin Kim Jong-il'in ölümünün yıl dönümü olan 17 Aralık'ta market alışverişine gitmesine bile izin verilmediğini de sözlerine ekledi.