Trend Galeri Trend Yaşam Kuzey Kore'de 11 gün boyunca gülmek yasaklandı! Nedeni ise şaşkına çevirdi

Kuzey Kore'de 11 gün boyunca gülmek yasaklandı! Nedeni ise şaşkına çevirdi

Dünyanın en sıradışı ülkesi Kuzey Kore ve lideri Kim Jong Un bir türlü manşetlerden düşmüyor. Doğu Asya ülkesi resmi adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, kapalı yaşamı ve sıradışı lideri nedeniyle sık sık haber oluyor. Bu kez de Kim Jong'un ülkesinde gülmek ve eğlenmek yasaklandı. Radyolardan anonslar geçildi. Ülkeyi ziyaret edenlerin fotoğraf çekmesi için bile ciddi bir bürokrasi gerektiren Kuzey Kore, 'Dünyanın kapalı kutusu' kavramıyla tanımlanıyor. Son olarak Kim Jong Un'un babası olan ve 10 yıl önce ölen lider Kim Jong-il'i anma etkinliklerinin başladığı duyuruldu. Etkinlikler ilginç yasakları da beraberinde getirdi. İşte şaşkına çeviren haber...

Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 12:38
Kuzey Kore’de 11 gün boyunca gülmek yasaklandı! Nedeni ise şaşkına çevirdi

Kuzey Kore'den yine ilginç ve şoke edici bir haber geldi. Ülkede eski lider Kim Jong İl'in yası var.

Kuzey Kore’de 11 gün boyunca gülmek yasaklandı! Nedeni ise şaşkına çevirdi

94'TEN 2011'E KADAR YÖNETTİ

Kim Jong-il, 1994'ten 2011'deki ölümüne kadar Kuzey Kore'yi yönetti.

Kuzey Kore’de 11 gün boyunca gülmek yasaklandı! Nedeni ise şaşkına çevirdi

Kim Jong-il'in ölümünden 10 yıl sonra, Kuzey Koreliler, gülmelerine, alkol kullanmalarına hatta markete gitmelerine bile izin verilmeyen 11 günlük yas dönemine girdi.

Kuzey Kore’de 11 gün boyunca gülmek yasaklandı! Nedeni ise şaşkına çevirdi

"ALKOL ALMAYIN VE GÜLMEYİN"

Radyodan yapılan anonsta "Yas döneminde alkol almamalıyız, gülmemeliyiz veya eğlenceli aktivitelerde yer almamalıyız." denildi.

Kuzey Kore’de 11 gün boyunca gülmek yasaklandı! Nedeni ise şaşkına çevirdi

ALIŞVERİŞ DE YASAK

İsmi açıklanmayan kaynak, Kuzey Korelilerin Kim Jong-il'in ölümünün yıl dönümü olan 17 Aralık'ta market alışverişine gitmesine bile izin verilmediğini de sözlerine ekledi.

SON DAKİKA SON DAKİKA