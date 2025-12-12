Trend Galeri Trend Yaşam Kuzey Kore’nin gizemli ikilisi! İşte Kim Jong-un ve kız kardeşi hakkında şok gerçekler

Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'yi yöneten Kim Jong-un, İsviçre'deki gizli eğitim yıllarından lüks tutkusuna, ailesi içindeki kanlı tasfiyelerden ülke halkını en ince ayrıntısına kadar kontrol eden baskıcı rejimine uzanan uç noktalarla hem gizemli hem de tartışmalı bir lider profili çizerken, kız kardeşi Kim Yo Jong, gizemli geçmişi, hızla yükselen siyasi gücü ve Güney Kore'ye yönelik sert açıklamalarıyla Pyongyang yönetiminin yeni ve en etkili figürü olarak öne çıkıyor; birçok uzman artık onu ülkenin gelecekteki en muhtemel lideri olarak görüyor.

Giriş Tarihi: 12.12.2025 16:33 Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:48
Babası Kim Jong-il'in 2011'deki ölümünün ardından genç yaşta iktidara gelen Kim Jong-un, doğum tarihinin belirsizliği, İsviçre'de sahte kimlikle aldığı eğitim ve o dönem bile devlet görevlilerinin gözetiminden kaçamayan öğrencilik hayatıyla zaten gizemli bir figür olarak dünya sahnesine çıkmıştı.

Emmental peyniri, havyar ve şampanya tutkusu, basketbol ve video oyunlarına olan merakı ile Batı kültürüne karşı hem mesafeli hem de gizli bir ilgi taşıdığı bilinen Kim, buna karşın ülkesinde saçı, internet erişimi, televizyon yayını ve günlük yaşamın en küçük ayrıntısına kadar her şeyi devlet kontrolüne bağlayan sert bir yönetim kurdu.

Ağabeylerinin gözden düşmesiyle açılan yolda liderlik koltuğuna oturan Kim Jong-un, halası ve eniştesi dâhil yüzlerce üst düzey ismi idam ettirdiği ileri sürülen acımasız tasfiyeleri, nükleer güç takıntısı ve rejimi mutlak bir itaate dayandıran güvenlik politikalarıyla yalnızca ülkesinin değil, küresel gündemin de en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Kuzey Kore siyasetinde son yılların en dikkat çeken ismi de Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo Jong. Jong ağabeyi Kim Jong-un'un en yakın sırdaşı olarak başladığı siyasi yolculuğunu, Propaganda ve Ajitasyon Bölümü'ndeki kritik görevlerden politbüro içindeki üst düzey pozisyonlara uzanan hızlı bir yükselişle güçlendirdi.

İsviçre'de ağabeyiyle birlikte geçen yıllarından bu yana hakkında çok az şey bilinen ancak Güney Kore ve ABD ile yürütülen diplomatik süreçlerde giderek daha görünür hale gelen Kim Yo Jong, son dönemde yaptığı sert açıklamalar, "korkan köpek havlar" çıkışı ve Güney Kore'yi "düşman" ilan ettiği mesajıyla gerilimi tırmandıran baş aktör konumuna geldi.

Uluslararası basının "Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı" benzetmesi yaptığı genç politikacı, hem devlet medyasında adı geçen nadir aile üyelerinden biri olması hem de erkek egemen yapıya rağmen devlet katında olağanüstü bir hızla yükselmesiyle dikkat çekiyor. Ağabeyi Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkındaki spekülasyonların ardından potansiyel bir lider adayı olarak görülmeye başlayan Kim Yo Jong'un, ülkenin geleceğinde belirleyici bir rol oynamaya devam edeceği artık uzmanların ortak görüşü.

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un dünyanın gündeminden düşmüyor. İsviçre'de okuduğu dönemde Koreli yetkililerin kontrolünde olan Jong Un, İsviçre peyniri emmantel seviyor ve havyar ile şampanyadan vazgeçmiyor. Eğer nükleer silahları olmasaydı muhtemelen tüm dünya Kuzey Kore'yi, sadece dünyanın en kapalı toplumu olarak bilecekti.

Diktatörleri hakkında eğlenceli haberler yapılacaktı. Saçları, hobileri, Batı'ya karşı olan takıntıları veya gizli ABD hayranlığı gibi. Batı böyle hikayeleri seviyor. Tıpkı Saddam Hüseyin'in yazdığı söylenen aşk kitapları, Muammer Kaddafi'nin kadın korumaları gibi... Gizemli bir karakter olacaktı Kuzey Kore liderleri de..

Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Song Il'in ardından ülkenin lideri oğlu Kim Jong Il oldu. Aralık 2011'de Kim Jong II'nin ani ölümünden sonra sıra mevcut lider Kim Jong Un'a geldi. İsmi ilk olarak Eylül 2010'da duyuldu. Kısa süre içinde varis olarak anılmaya başlandı. Dünya genç diktatörün en net halini babasının naaşını taşıyan arabanın yanında yürürken gördü. Babasının üçüncü eşinden dünya geldi. Doğum tarihi hâlâ bilinmiyor. Ancak genel kanıya göre 1984 doğumlu. Hatta doğum tarihinin 8 Ocak olduğu söyleniyor..

DISNEYLAND CEZASI Aslında Kim Jong II'nin yerine diğer iki erkek oğulları Kim Jong-chol ile Kim Jongnam'ın geçmesi bekleniyordu. Ancak Kim Jong nam, 2001'de sahte kimlik ile Japonya'daki Disneyland'a girerken yakalandı. Kim Jong-chol'un da erkeksi olmayan davranışlara sahip olmasıyla Kim Jong Un'un önü açıldı.

İsmi duyulduktan sonra ağabeyleri gibi İsviçre'de okuduğu ortaya çıktı.. Bern kentindeki Liebefeld Okulu'nda sahte kimlikle eğitim almıştı. Batı kültüründen etkilenmemesi için okul dışındaki vakitlerini Kuzey Koreli yetkililerin gözü önünde geçirmişti. Ancak tüm çabalara rağmen onu tanıyan okul arkadaşlarına göre video oyunlarına, basketbola ve spor giyime çok meraklıydı..

ESKİ ŞARKICI EŞ Genç diktatörün evli olduğu biliniyor. Temmuz 2012'de Kuzey Kore devlet medyası Kim Jong Un'un yoldaş Ri Sol-ju ile evlendiğini duyurdu. Bazı haber kaynaklarına göre eski şarkıcı olan Sol-ju kısa saçları, düzgün fiziği, şık kıyafetleri ile kısa sürede dünya basınından büyük ilgi gördü.

First lady'nin sık sık eşi ile kameralar karşısına çıkması Kim Jong Un'un babası ve dedesinden farklı bir politika izleyeceği şekilde yorumlandı.. 2013 ve 2014 yıllarında Kim Jong Un ile görüşen ABD'li eski basketbolcu Dennis Rodman'a göre çiftin bir kızları var.

Hiçbir siyasi ve askeri tecrübesi olmamasına rağmen beş yıl önce babasının koltuğuna oturan Kim Jong Un'un Komünist Parti içindeki üst düzey isimlerin kontrolünde ülkeyi yöneteceği düşünülmüştü. Bu noktada halası ile eniştesinin ismi ön plana çıktı.

Ancak ülkenin ikinci en güçlü ismi olarak kabul edilen enişte Jang Song Thaek 2014'te idam edildi.. Vatana ihanetle suçlanan eniştenin 120 aç köpeğe yedirildiği ileri sürüldü. Kim Jong Un, halasını siyaset arenasından uzaklaştırdı.

Enişte ve halanın yanı sıra orduda, diplomaside ve Komünist Parti içerisinde yüzlerce kişiyi idam ettiren Kim Jong Un'un artık ülkede tek söz sahibi olduğu tahmin ediliyor. Kim Jong Un'un geçen yıl Savunma Bakanı Hyon Yong Chol'u da bir toplantıda uyuduğu için idam ettirdiği ileri sürülmüştü..

MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLDU Dedesi Kim Sang II'ye benzemek ve annesinden aldığı Japon hatlarından kurtulmak için estetik ameliyatlar geçirdiği düşünülen Kim Jong Un'un, saç modeli dünya genelinde büyük bir üne sahip. Salatasının bile mikroskopla incelendiği söylenen Kim Jong Un, aynı zamanda ete düşkünlüğüyle biliniyor..

Hatta geçen yıl aşırı et ve alkol tüketiminden dolayı yürüyemez hale geldi. Bir süre bastonla dolaşan diktatörün, mide küçültme ameliyatı olduğu düşünülüyor. İsviçre'nin ünlü peyniri emmental ile havyara da bağımlığı olan Kim Jong Un, bir oturuşta iki şişe şampanya içiyor..

Ülkede kadın ve erkeklerin saç modelleri belli. Ama farklı modeller arasından seçim yapabiliyorlar. Erkekler için 10, kadınlar için 28 belirlenmiş saç modeli var..Ülkede üç TV kanalı var. İkisi hafta sonu, diğeri sadece akşamları yayın yapıyor. Bütün televizyonlar fabrikadan sadece Kuzey Kore uydularına göre tasarlandığı için yabancı kanallara da giriş yapılamıyor..

Radyo kanalları sadece devlet frekanslarını çekecek şekilde üretiliyor..Ülke içinde kullanılan bir telefon ağı var. Ama kimsenin başka bir ülke ile telefonda konuşmasına izin verilmiyor..Sadece üniversiteler ve devlet dairelerinde kullanılan kendi internet ağları bulunuyor.

Ama burada bile internet erişimi tamamen Komünist Parti'nin kontrolünde oluyor..Beş yılda bir seçim yapılıyor. Tabii ki tek bir aday oluyor. 2012'deki son seçimde Kim Jong Un oyların yüzde 100'ünü aldı..

ÇİN VE RUSYA ÜZERİNDEN GİDİLİYOR Kuzey Kore'ye giden iki arkadaşıma göre ülkeye girişler sadece Çin ve Rusya üzerinden yapılıyor. Kişisel olarak Kuzey Kore'ye gitmek çok zor. Ülkeye uçuş yapan tek havayolu şirketi Kuzey Kore devletine ait Air Koryo.

Ülkeyi ziyaret eden turistlerin bile başına birer görevli veriliyor. Tek başlarına hareket etmeleri kesinlikle yasak. Nereye gideceklerine, nerelerin fotoğraflarını çekebileceklerine, kimlerle konuşabileceklerine ve nerelerde kalacaklarına dair bu görevliler karar veriyor..

TÜM HALK KAYIT ALTINDA Kim Jong Un hakkında çekilen Röportaj adlı komedi filminin yayınlanmasından önce Kuzey Koreli hackerler filmin yapımcı şirketine siber saldırılarda bulundu.

Ülkede özel arabalar yasak. Bu nedenle sadece devletin izin verdiği kişilerin arabası var..Ülkede özel arabalar yasak.