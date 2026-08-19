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KYK burs başvuru tarihleri için geri sayım! GSB takvimi ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gündemine geldi. Yeni dönem için başvuru takviminin GSB tarafından açıklanması beklenirken, öğrenciler resmi duyuruları takip ediyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 19.08.2026 09:31 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 09:33
KYK burs başvuru tarihleri için geri sayım! GSB takvimi ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs ve kredi başvuruları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. GSB'nin açıklayacağı takvimin ardından başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yeni dönem başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

KYK burs başvuru tarihleri için geri sayım! GSB takvimi ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?

2026-2027 dönemi KYK yurt başvuru takvimi henüz GSB tarafından duyurulmadı. Başvuruların üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden başlaması bekleniyor.

KYK burs başvuru tarihleri için geri sayım! GSB takvimi ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 4000 TL olarak belirlendi. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden belirlenecek.

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KYK burs başvuru tarihleri için geri sayım! GSB takvimi ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK burs başvuru tarihleri için geri sayım! GSB takvimi ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör