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KYK burs başvuru tarihleri için geri sayım! GSB takvimi ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK burs başvuru tarihleri için geri sayım! GSB takvimi ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gündemine geldi. Yeni dönem için başvuru takviminin GSB tarafından açıklanması beklenirken, öğrenciler resmi duyuruları takip ediyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 19.08.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 09:33