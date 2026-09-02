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KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK burs başvuruları için gözler GSB'de!

2026-2027 akademik yılı için YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve yurt başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınacak KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularına çevrildi. Peki, "2026 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak, şartları neler?" İşte kritik tarihler ve e-Devlet başvuru ekranı detayları…

Giriş Tarihi: 02.09.2026 07:16 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 07:19
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK burs başvuruları için gözler GSB’de!

GSB 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversite eğitimleri süresince maddi destek alarak bütçelerini rahatlatmak isteyen binlerce aday, başvuru tarihlerini ve e-Devlet başvuru adımlarını araştırmaya başladı.

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK burs başvuruları için gözler GSB’de!

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim dönemine ait KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru takvimi henüz belli olmadı. Burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih, GSB'nin yapacağı açıklamayla netlik kazanacak. Bu nedenle Bakanlığın resmi kanallarından gelecek duyurular yakından takip ediliyor.

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK burs başvuruları için gözler GSB’de!

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, öğrenciler tarafından e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecinde burs ve kredi için iki ayrı işlem yapılmasına gerek bulunmuyor, adaylar tek başvuru formu üzerinden değerlendirmeye alınıyor.

Başvuru sırasında adaylardan ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir

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KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK burs başvuruları için gözler GSB’de!

KYK BURS VE KREDİ VERİLİRKEN ÖNCELİKLİ KİŞİLER KİMLER?

GSB, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını değerlendirirken öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alıyor. Bazı öğrenci grupları ise mevzuatta yer alan öncelik hükümleri kapsamında değerlendiriliyor. Başvuru sırasında bilgileri sistem üzerinden doğrulanan başlıca öncelikli gruplar şöyle sıralanıyor:
  • Şehitlerin çocukları ile bekâr kardeşleri ve gazilerin çocukları,
  • Sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzeri engeli bulunduğu belgelenen öğrenciler,
  • Anne ve babası hayatını kaybetmiş öğrenciler,
  • Devlet koruması altında yetişenler ile Darüşşafaka Lisesi mezunları,
  • Milli sporcu belgesine sahip öğrenciler
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK burs başvuruları için gözler GSB’de!

GÜNCEL KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 yılı Ocak ayından itibaren ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen KYK burs ve öğrenim kredisi tutarı aylık 4 bin TL olarak uygulanmaya başladı. 2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarının ise Aralık ayında yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör