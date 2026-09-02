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KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK burs başvuruları için gözler GSB'de!
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK burs başvuruları için gözler GSB'de!
2026-2027 akademik yılı için YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve yurt başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınacak KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularına çevrildi. Peki, "2026 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak, şartları neler?" İşte kritik tarihler ve e-Devlet başvuru ekranı detayları…
Giriş Tarihi: 02.09.2026 07:16
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 07:19