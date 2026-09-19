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KYK burs/kredi başvuru takvimi belli oldu mu? 2026-2027 GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?
KYK burs/kredi başvuru takvimi belli oldu mu? 2026-2027 GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?
2026-2027 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine verilecek KYK burs ve öğrenim kredisi için başvuru sürecine ilişkin gelişmeler merak ediliyor. GSB tarafından verilecek burs ve kredi başvurularına ilişkin resmi açıklamalar; GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, takvim belli oldu mu gibi sorularla mercek altına alınıyor. İşte 2026-2027 KYK burs ve kredi başvurularında son durum...
Giriş Tarihi: 19.09.2026 07:15
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 07:20