KYK burs/kredi başvuru takvimi belli oldu mu? 2026-2027 GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

Üniversite öğrencilerinin eğitim sürecindeki önemli desteklerinden biri olan KYK burs ve öğrenim kredisi için 2026-2027 eğitim öğretim döneminin başvuru süreci gündemde. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamalar, öğrenciler tarafından anbean takip edilirken, başvuruların hangi tarihler arasında alınacağına ilişkin takvim merak konusu oldu. Peki, 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak?