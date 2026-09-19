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KYK burs/kredi başvuru takvimi belli oldu mu? 2026-2027 GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine verilecek KYK burs ve öğrenim kredisi için başvuru sürecine ilişkin gelişmeler merak ediliyor. GSB tarafından verilecek burs ve kredi başvurularına ilişkin resmi açıklamalar; GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, takvim belli oldu mu gibi sorularla mercek altına alınıyor. İşte 2026-2027 KYK burs ve kredi başvurularında son durum...

Giriş Tarihi: 19.09.2026 07:15 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 07:20
KYK burs/kredi başvuru takvimi belli oldu mu? 2026-2027 GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

Üniversite öğrencilerinin eğitim sürecindeki önemli desteklerinden biri olan KYK burs ve öğrenim kredisi için 2026-2027 eğitim öğretim döneminin başvuru süreci gündemde. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamalar, öğrenciler tarafından anbean takip edilirken, başvuruların hangi tarihler arasında alınacağına ilişkin takvim merak konusu oldu. Peki, 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak?

KYK burs/kredi başvuru takvimi belli oldu mu? 2026-2027 GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

2026-2027 KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Başvuruların başlangıç ve bitiş tarihi henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi duyurunun ise GSB tarafından yapılması bekleniyor. GSB'nin KYK bilgilendirmesinde burs ve kredi başvurularının her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alındığı belirtiliyor.

KYK burs/kredi başvuru takvimi belli oldu mu? 2026-2027 GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 dönemi için başvuru tarihleri konusunda GSB'nin resmi sayfasında gün ve saat bilgisi yer almıyor. Bu nedenle başvuruların kesin başlangıç ve son başvuru tarihleri Bakanlığın yapacağı duyuruyla netleşecek.

Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13 Ekim 2025'te başlayıp 17 Ekim 2025 saat 23.59'da sona ermişti. Ancak önceki yılın tarihleri 2026-2027 dönemi için kesin başvuru takvimi anlamına gelmiyor.

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KYK burs/kredi başvuru takvimi belli oldu mu? 2026-2027 GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurusu için GSB'nin resmi internet sitesinde başvuru ekranı bulunuyor. Bakanlığın sayfasında öğrenciler "2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" başlığı altında e-Devlet üzerinden başvuru ekranına yönlendiriliyor.

KYK burs/kredi başvuru takvimi belli oldu mu? 2026-2027 GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Burs ve kredi için ayrı ayrı başvuru yapılmıyor; iki seçenek aynı başvuru süreci içerisinde değerlendiriliyor.

KYK burs/kredi başvuru takvimi belli oldu mu? 2026-2027 GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

Başvuru sırasında öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgileri alınıyor. Bu bilgiler ilgili kamu kurumlarındaki verilerle karşılaştırılarak değerlendirme sürecine tabi tutuluyor.