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KYK ek yurt başvuruları ne zaman, ek kontenjanlar açıklandı mı? KYK ek yurt başvurularında gözler GSB'de!
KYK ek yurt başvuruları ne zaman, ek kontenjanlar açıklandı mı? KYK ek yurt başvurularında gözler GSB'de!
2026 KYK ek yurt başvuru tarihine ilişkin araştırmalar sürüyor. Ek kontenjanla üniversiteye yerleşen veya ilk yurt başvurusunda bulunamayan öğrenciler, yeni başvuru döneminin açılacağı tarihi bekliyor. GSB ve KYGM tarafından yapılacak resmi açıklamayla ek yurt sürecinin takvimi netlik kazanacak.
Giriş Tarihi: 23.09.2026 07:30
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 07:33