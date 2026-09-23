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KYK ek yurt başvuruları ne zaman, ek kontenjanlar açıklandı mı? KYK ek yurt başvurularında gözler GSB'de!

2026 KYK ek yurt başvuru tarihine ilişkin araştırmalar sürüyor. Ek kontenjanla üniversiteye yerleşen veya ilk yurt başvurusunda bulunamayan öğrenciler, yeni başvuru döneminin açılacağı tarihi bekliyor. GSB ve KYGM tarafından yapılacak resmi açıklamayla ek yurt sürecinin takvimi netlik kazanacak.

Giriş Tarihi: 23.09.2026 07:30 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 07:33
KYK ek yurt başvuruları ne zaman, ek kontenjanlar açıklandı mı? KYK ek yurt başvurularında gözler GSB’de!

2026-2027 eğitim dönemiyle birlikte KYK ek yurt başvurularına ilişkin araştırmalar hız kazandı. YKS ek tercih, yatay geçiş ve DGS ile üniversiteye yerleşen öğrenciler, GSB'nin açıklayacağı yeni başvuru takvimini bekliyor. Ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağı ve işlemlerin e-Devlet üzerinden yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

KYK ek yurt başvuruları ne zaman, ek kontenjanlar açıklandı mı? KYK ek yurt başvurularında gözler GSB’de!

2026 KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurtlarında ilk yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ek başvuru dönemi için hazırlıklar devam ediyor. İlk sonuçlarda yurda yerleşemeyen ya da hakkı olduğu halde kayıt işlemlerini süresi içinde tamamlamayan öğrenciler nedeniyle oluşan boş kontenjanlar, ek yerleştirmede değerlendirilecek.

GSB henüz 2026 KYK ek yurt başvurularına ilişkin resmi bir tarih açıklamadı ve başvuru ekranını açmadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalar ile YKS ek yerleştirme süreci göz önünde bulundurulduğunda, başvuruların eylül sonu veya ekim ayının ilk günlerinde e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor.

KYK ek yurt başvuruları ne zaman, ek kontenjanlar açıklandı mı? KYK ek yurt başvurularında gözler GSB’de!

KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

KYK ek yurt başvuruları, GSB'nin ilan ettiği tarihlerde e-Devlet üzerinden online olarak yapılıyor. Başvuru ekranı açıldığında öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor. Arama alanına "GSB Yurt Başvurusu" yazarak ilgili hizmete ulaşan adaylar, gerekli bilgileri eksiksiz girip başvurularını tamamlayabilecek.

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KYK ek yurt başvuruları ne zaman, ek kontenjanlar açıklandı mı? KYK ek yurt başvurularında gözler GSB’de!

2026 GSB EK YURT BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

KYK ek yurt yerleştirmeleri, ilk başvuru döneminde yurda yerleşemeyen veya üniversiteye daha sonraki süreçte kayıt hakkı kazanan öğrenciler için yeni bir fırsat sunuyor. Ek kontenjan kapsamında değerlendirilecek öğrenci grupları genel olarak şu şekilde sıralanıyor:

YKS Ek Yerleştirme İle Üniversiteye Yerleşenler: YKS ek tercih sonuçlarının ardından herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar.

Özel Yetenek ve Lisansüstü Eğitim Öğrencileri: Özel yetenek sınavıyla üniversiteye kabul edilen öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora eğitimi alanlar.

KYK ek yurt başvuruları ne zaman, ek kontenjanlar açıklandı mı? KYK ek yurt başvurularında gözler GSB’de!

Yatay ve Dikey Geçiş Yapan Öğrenciler: DGS veya yatay geçiş yoluyla farklı bir üniversiteye ya da farklı bir şehre geçiş yapan öğrenciler.

İlk Başvuru Sürecine Katılamayanlar: Ana KYK yurt başvuru döneminde çeşitli nedenlerle işlem yapamayan örgün eğitim öğrencileri.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör