KYK ek yurt başvuruları ne zaman, ek kontenjanlar açıklandı mı? KYK ek yurt başvurularında gözler GSB’de!

2026 GSB EK YURT BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

KYK ek yurt yerleştirmeleri, ilk başvuru döneminde yurda yerleşemeyen veya üniversiteye daha sonraki süreçte kayıt hakkı kazanan öğrenciler için yeni bir fırsat sunuyor. Ek kontenjan kapsamında değerlendirilecek öğrenci grupları genel olarak şu şekilde sıralanıyor:

YKS Ek Yerleştirme İle Üniversiteye Yerleşenler: YKS ek tercih sonuçlarının ardından herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar.

Özel Yetenek ve Lisansüstü Eğitim Öğrencileri: Özel yetenek sınavıyla üniversiteye kabul edilen öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora eğitimi alanlar.