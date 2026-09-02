Trend Galeri Trend Yaşam KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2026 | GSB KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2026 | GSB KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde hizmet veren KYK yurt başvuru süreci tamamlandı ve sonuçlara dair tüm gelişmeler ön plana çıktı. Böylece adaylar merakla "2026 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 02.09.2026 06:45 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 06:49
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2026 | GSB KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 25-29 Ağustos tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, 2026-2027 KYK yurt sonuçları için üniversite öğrencilerinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversiteye başlayacak olan adayların barınma ihtiyacı kapsamında başvurduğu KYK yurt sonuçları için e-Devlet kapısı sorgulama ekranı ön plana çıktı.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2026 | GSB KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 - 2027 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihi henüz resmi olarak ilan etmedi. Geçtiğimiz yılı dikkate alırsak, KYK yurt sonuçlarının eylül ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2026 | GSB KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK YURT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANACAK?

2026-2027 KYK yurt sonuçları açıklandığında öğrenciler sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler yurda yerleşip yerleşmediklerini, yerleştirildikleri yurdu ve kayıt sürecine ilişkin bilgileri sonuç ekranından görebilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2026 | GSB KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sorgulama adımları şu şekildedir:

  • T.C. Kimlik Numarası ve Şifre: turkiye.gov.tr adresine girerek T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme oturum açın.
  • Arama Alanı: Hizmet arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı" veya "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" yazın.
  • Detay Kontrolü: Karşınıza çıkan ekranda asıl kayıt hakkı kazandığınız yurt, kayıt tarihleri ve yurt ücreti bilgileri yer alacaktır.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2026 | GSB KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK YURT SONUÇLARININ ARDINDAN ADAYLAR NE YAPACAK?

KYK yurt sonuçları ilan edildikten sonra adayların sırasıyla kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Belirlenen süre zarfında işlem yapmayan adayların yurt hakkı, yedek adaylara devrediliyor.
  • Sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar, taahhütname onayı yapacak ve ilk kayıt ücretini yatıracak.
  • Yurt hakkı elde eden ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler, ilk kayıt ücretini yatırmadığı durumda yurt hakkı iptal olacak.
  • İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör