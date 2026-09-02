Trend
Galeri
Trend Yaşam
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2026 | GSB KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2026 | GSB KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde hizmet veren KYK yurt başvuru süreci tamamlandı ve sonuçlara dair tüm gelişmeler ön plana çıktı. Böylece adaylar merakla "2026 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 02.09.2026 06:45
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 06:49