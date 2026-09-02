KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2026 | GSB KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 25-29 Ağustos tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, 2026-2027 KYK yurt sonuçları için üniversite öğrencilerinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversiteye başlayacak olan adayların barınma ihtiyacı kapsamında başvurduğu KYK yurt sonuçları için e-Devlet kapısı sorgulama ekranı ön plana çıktı.