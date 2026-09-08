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KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Gözler GSB'de! 2026 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Gözler GSB'de! 2026 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK yurt başvuru sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde yurt başvurularını tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek için GSB'den gelecek duyurulara odaklandı. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.09.2026 06:44
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 06:49