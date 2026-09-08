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KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Gözler GSB'de! 2026 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde yurt başvurularını tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek için GSB'den gelecek duyurulara odaklandı. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 08.09.2026 06:44 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 06:49
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Gözler GSB’de! 2026 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçlarının GSB tarafından duyurulmasıyla birlikte öğrenciler, e-Devlet üzerinden yurt başvuru durumlarını ve kendilerine tahsis edilen yurdu kontrol edebilecek. Yurt yerleştirme sürecinin ardından kayıt işlemleri ve yedek yerleştirmelere ilişkin detaylar da gündeme gelecek.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Gözler GSB’de! 2026 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından resmi bir açıklama da yapılmadı.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Gözler GSB’de! 2026 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Adaylar, yerleştirme durumlarını T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak "GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmeti aracılığıyla öğrenebilecek.

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KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Gözler GSB’de! 2026 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvuru sonuçları ekranında öğrencilerin yurt kazanması durumunda yurt adresi, şehir, öğrenci adı, kayıt tarihleri ve gerekli belgeler yer alacak.

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Gözler GSB’de! 2026 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre KYK yurtlarında yeni dönem 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

Nöbetçi yurtlar 14 Eylül'e kadar hizmet verecek. Dersleri 14 Eylül'den önce başlayan öğrenciler, ders başlangıç tarihinden itibaren nöbetçi yurtlarda kalabilecek.

Dersleri 14 Eylül'den sonra başlayan öğrenciler ise üniversite başlangıç tarihinden 3 gün önce yurda giriş yapabilecek.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Gözler GSB’de! 2026 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör