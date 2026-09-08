KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Gözler GSB’de! 2026 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından resmi bir açıklama da yapılmadı.