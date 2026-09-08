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KYK yurt başvuru sonuçları belli oldu! e-Devlet ile KYK yurt sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

KYK yurt başvuru sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde GSB bünyesindeki yurtlarda kalmak için başvuru yapan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Böylece üniversite öğrencilerinin yurt heyecanı da sona erdi.

Giriş Tarihi: 08.09.2026 06:44 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 11:03