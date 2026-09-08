Trend Galeri Trend Yaşam KYK yurt başvuru sonuçları belli oldu! e-Devlet ile KYK yurt sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

KYK yurt başvuru sonuçları belli oldu! e-Devlet ile KYK yurt sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

KYK yurt başvuru sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde GSB bünyesindeki yurtlarda kalmak için başvuru yapan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Böylece üniversite öğrencilerinin yurt heyecanı da sona erdi.

Giriş Tarihi: 08.09.2026 06:44 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 11:03
KYK yurt başvuru sonuçları belli oldu! e-Devlet ile KYK yurt sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan KYK yurt sonuçları, öğrencilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Başvuru sonuçlarında hangi yurda yerleştiğini öğrenmek isteyen öğrenciler, e-Devlet üzerinden sonuç sorgulama ekranına giriş yaparak bilgilerini görüntüleyebilecek.

KYK yurt başvuru sonuçları belli oldu! e-Devlet ile KYK yurt sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Evet. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK/GSB yurt başvuru sonuçları için resmi sorgulama ekranı açıldı. GSB'nin resmi sayfasında "2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi Yurt Başvuru Sonucu" başlığıyla sonuç sorgulama bağlantısı yayımlandı. Öğrenciler sonuçlarını e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yaparak görüntüleyebiliyor.

KYK yurt başvuru sonuçları belli oldu! e-Devlet ile KYK yurt sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

KYK YURT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KYK yurt başvuru sonucunu öğrenmek isteyen öğrencilerin e-Devlet sistemine giriş yapması gerekiyor. Sonuç sorgulama işlemi için şu adımlar takip edilebilir:

  • e-Devlet'e giriş yapın.
  • Arama bölümüne "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" yazın.
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan hizmeti açın.
  • Kimlik doğrulamanızı gerçekleştirin.
  • 2026-2027 eğitim öğretim dönemi yurt başvuru sonucunuzu görüntüleyin.

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK yurt başvuru sonuçları belli oldu! e-Devlet ile KYK yurt sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre KYK yurtlarında yeni dönem 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

Nöbetçi yurtlar 14 Eylül'e kadar hizmet verecek. Dersleri 14 Eylül'den önce başlayan öğrenciler, ders başlangıç tarihinden itibaren nöbetçi yurtlarda kalabilecek.

Dersleri 14 Eylül'den sonra başlayan öğrenciler ise üniversite başlangıç tarihinden 3 gün önce yurda giriş yapabilecek.

KYK yurt başvuru sonuçları belli oldu! e-Devlet ile KYK yurt sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

KYK yurt başvuru sonuçları belli oldu! e-Devlet ile KYK yurt sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör