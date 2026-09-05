Trend Galeri Trend Yaşam KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Üniversite eğitimi için farklı şehirlerde öğrenim görecek öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptıkları başvuruların sonucunu öğrenmek için GSB'den gelecek açıklamayı yakından takip ediyor.

Giriş Tarihi: 05.09.2026 06:38 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 14:47
KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak KYK yurt başvuru sonuçları, öğrencilerin yerleşecekleri yurt ve barınma planlarını belirlemesinde önemli bir adım olacak. Sonuçların açıklanacağı tarih ve sonuç ekranının ne zaman erişime açılacağı merakla araştırılıyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026-2027 KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 KYK yurt sonuçları henüz açıklanmadı. KYK yurt başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından resmi bir açıklama da yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl sonuçlar 11 Eylül'de erişime açılmıştı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda bu yılki KYK yurt sonuçlarının Eylül ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK YURT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Adaylar, yerleştirme durumlarını T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak "GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmeti aracılığıyla öğrenebilecek.

Başvuru sonuçları ekranında öğrencilerin yurt kazanması durumunda yurt adresi, şehir, öğrenci adı, kayıt tarihleri ve gerekli belgeler yer alacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026-2027 KYK AYLIK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak ücretler artırıldı.

Buna göre geçen yıl aylık 1290 TL olan yurt ücreti 1590 TL'ye yükseldi. Böylece ücretteki artış oranı yaklaşık yüzde 23.3 oldu.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK 1.,2.,3.,4.,5.,6. TİP YURT AYLIK ÜCRETİ NE KADAR?

GSB yurtlarında ücretler; binanın fiziki özellikleri, oda kapasitesi ve öğrencilere sunulan imkanlara göre değişebiliyor. Bu nedenle öğrencinin ödeyeceği kesin tutar, yerleştirildiği yurda göre farklılaşabiliyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör