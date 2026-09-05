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KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KYK yurt başvuru sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Üniversite eğitimi için farklı şehirlerde öğrenim görecek öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptıkları başvuruların sonucunu öğrenmek için GSB'den gelecek açıklamayı yakından takip ediyor.
Giriş Tarihi: 05.09.2026 06:38
Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 14:47