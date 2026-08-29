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KYK YURT SONUÇLARI 2026-2027: KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?
KYK YURT SONUÇLARI 2026-2027: KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?
KYK yurt başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine barınma imkanı sağlayacak yurtlar için başvurularını tamamlayan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor.
Giriş Tarihi: 28.08.2026 22:50
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 00:27