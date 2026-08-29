KYK YURT SONUÇLARI 2026-2027: KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihi henüz resmi olarak ilan etmedi. 2026-2027 dönemi için açıklanmış takvimsel net bir tarih bulunmamakla birlikte, süreç geçmiş yılların değerlendirme periyotları baz alınarak yürütülüyor.