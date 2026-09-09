Trend Galeri Trend Yaşam KYK YURT ÜCRETLERİ 2026-2027 | 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurt fiyatı ne kadar, kaç TL?

KYK YURT ÜCRETLERİ 2026-2027 | 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurt fiyatı ne kadar, kaç TL?

2026-2027 KYK yurt yerleştirme sonuçlarının ardından öğrencilerin gündeminde bu kez barınma ücretleri var. Yurt tipine göre uygulanacak aylık ücretler ve ödeme tutarları da belli oldu. Peki, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurt fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 09.09.2026 10:09 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 10:17