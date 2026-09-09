Trend Galeri Trend Yaşam KYK YURT ÜCRETLERİ 2026-2027 | 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurt fiyatı ne kadar, kaç TL?

KYK YURT ÜCRETLERİ 2026-2027 | 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurt fiyatı ne kadar, kaç TL?

2026-2027 KYK yurt yerleştirme sonuçlarının ardından öğrencilerin gündeminde bu kez barınma ücretleri var. Yurt tipine göre uygulanacak aylık ücretler ve ödeme tutarları da belli oldu. Peki, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurt fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 09.09.2026 10:09 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 10:17
KYK YURT ÜCRETLERİ 2026-2027 | 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurt fiyatı ne kadar, kaç TL?
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KYK yurt ücretleri, 2026-2027 döneminde yurda yerleşen öğrencilerin en çok takip ettiği başlıklardan biri oldu. GSB yurtlarında ödenecek aylık tutar, öğrencinin kaldığı yurt tipine göre değişiyor. Yurt tiplerine göre uygulanacak yeni dönem ücret tarifesine ilişkin ayrıntılar da yakından takip ediliyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ 2026-2027 | 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurt fiyatı ne kadar, kaç TL?

KYK YURT ÜCRETLERİ 2026-2027 NE KADAR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurtlarına ait yeni ücret tarifesi GSB tarafından toplu olarak henüz yayımlanmadı. Yurda yerleşen öğrencilerin ödeyeceği tutar ise kayıt ekranında kişiye özel olarak görüntülenebiliyor. Kesin tutar T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranına girildiğinde otomatik olarak ekrana geliyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ 2026-2027 | 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurt fiyatı ne kadar, kaç TL?

1, 2, 3, 4, 5 VE 6. TİP KYK YURT FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

2025-2026 eğitim öğretim döneminde uygulanan KYK yurt ücretleri şöyleydi:

  • 1. tip yurt: 750 TL
  • 2. tip yurt: 850 TL
  • 3. tip yurt: 850 TL
  • 4. tip yurt: 1.050 TL
  • 5. tip yurt: 1.150 TL
  • 6. tip yurt: 1.250 TL
KYK YURT ÜCRETLERİ 2026-2027 | 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurt fiyatı ne kadar, kaç TL?

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?

KYK ilk kayıt ücreti her öğrenci için aynı değil. Öğrenciler ilk ödemeyi yaptıktan ve e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onayladıktan sonra kayıtlarını tamamlamış oluyor. KYK yurt ücretleri şu kanallardan yatırılabiliyor:

  • Ziraat Bankası ATM'leri
  • KYK e-Ödeme ekranı
  • Ziraat Bankası internet bankacılığı
KYK YURT ÜCRETLERİ 2026-2027 | 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurt fiyatı ne kadar, kaç TL?